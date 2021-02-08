“Разъелась!”: Софию Ротару обвинили в том, что она потеряла форму и вышла на сцену

Естественно, секрет своей хорошей формы она выдавать не хочет, однако хирурги, которые смотрят на внешность Ротару, в один голос заявляют — она делала очень профессиональные уколы красоты и подтяжки, которые так здорово ее омолодили.

Но есть то, что Софии Михайловне укротить не удалось — это вес. Как бы там ни было, но человек с возрастом все равно набирает вес из-за ухудшенного метаболизма.

Недавно на Ютуб-канале самой же Софии Ротару появилось видео с ее выступления в Воронеже, где заметно, как София поправилась

Недавно София Ротару выступила на закрытой вечеринке воронежского бизнесмена. 73-летняя певица удивила собравшихся не только своими вокальными данными, но и внешним видом.

Интересно, что на видео София Михайловна выглядит так, будто она набрала примерно 8-10 килограммов, хотя на снимках в ее официальном Инстаграме Ротару довольно худая. Видимо, ее пресс-служба хорошенько старается над редактированием фотоснимков перед публикацией.

Наряд у Софии Михайловны на выступлении был темный и мешковатый — как раз такой, который позволит бесследно скрыть все слабые места фигуры. Но съемка, особенно на телефон, всегда искажает реальность, поэтому совсем убрать неудачные места певицы не получилось.

"Вот это разъелась!", – удивился один из поклонников, отметив, что такой полной артистка не была никогда.

Вы слышали о соперничестве Пугачевой и Ротару? Знаете в чем причина? Мы выяснили и рассказали в нашем видео на Ютуб-канале.

Источник: 1 Минута