Разновидности суши

Классической японской закуской являются суши и роллы, известные во всем мире своим оригинальным внешним видом, изысканностью вкуса и разнообразием ингредиентов. Сегодня можно заказать суши Киев в сети ресторанов «Евразия» по выгодной цене и с курьерской доставкой в кратчайшие сроки. Перед оформлением заказа стоит ознакомиться с меню и разновидностями суши.

Какие бывают суши?

Суши готовят из особого сорта риса (короткозернистого) с повышенной клейкостью для сохранения формы. В процессе его приготовления добавляют рисовый уксус, а в качестве начинки могут быть использованы морепродукты, икра, рыба или мясо, овощи и фрукты, разные виды сыров, грибы шиитаке и т.д.

В зависимости от используемых ингредиентов и способа приготовления суши и роллы бывают таких разновидностей:

нигири;

гункан-маки;

маки;

футомаки;

хосомаки;

темаки;

урамаки и др.

Нигири – это классическая разновидность настоящих японских суши. Они представляют собой небольшой рисовый комочек, на который выложен кусочек рыбы, краб или креветка.

Гункан-маки – оригинальный вид суши в виде корабля. Для этого рис специально спрессовывают и заворачивают в лист нори. Популярная начинка – снежный краб, икра летучей рыбы, сливочный сыр.

Маки считаются самыми популярными и простыми в приготовлении. На лист нори выкладывают рис и, как правило, один вид начинки (свежий огурец, тунец, авокадо, лосось, нарезанные морепродукты и др.). Рулет скручивают при помощи коврика макису и разрезают острым ножом на несколько одинаковых роллов.

Футомаки – это роллы большого размера и с комбинированной начинкой внутри. Хосомаки – разновидность маки с одним типом начинки, в основном, диетической. Ролл в форме конуса и с разнообразной начинкой называют темаки. Для урамаки характерно внутреннее расположение листа нори, а риса снаружи (выглядят интересно и необычно).

С чем едят суши?

Традиционно суши подают на специальном блюде, а едят их при помощи японских палочек. Незаменимые добавки при подачи восточной закуски – это соевый соус, маринованный розовый имбирь, острая зеленая паста васаби.

Каждый этот продукт обладает оригинальным вкусом и имеет свое целевое назначение. Например, источником белка и других полезных веществ является соевый соус (популярен и при приготовлении других азиатских блюд).

Его наливают из небольшого кувшинчика в емкость, и окунают туда ролл начинкой вниз и не полностью, то есть для придания изысканного привкуса. Маринованный имбирь маринуют по особому рецепту и окрашивают в нежный розовый цвет.

Нарезают тонкими ломтиками и выкладывают на блюдо красивыми цветочными лепестками. Он имеет оригинальный вкус и его рекомендуют есть в небольшом количестве между употреблением разных по виду и вкусу суши.

Паста васаби имеет характерный зеленый цвет и готовится из специального сорта хрена. Она обладает обеззараживающими и противомикробными свойствами, что позволяет уничтожить микробы в сырой рыбе.