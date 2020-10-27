Реальная история из жизни: В 50 лет я осталась одна у разбитого корыта

Моя история невеселая и совсем без «хэппи энда». Я решила поделиться нею, чтобы другие женщины не делали таких ошибок как я.

Меня зовут Марина, мне скоро исполнится 50 лет. После школы поступила в педагогический, но так и дня в школе не проработала.

На 4-м курсе захватила меня любовь, замуж вышла сразу после окончания вуза.

Мои родители нам на свадьбу подарили двухкомнатную квартиру в новостройке, без ремонта. Мы были счастливы! Ремонт делали уже своими силами.

Муж на то время уже работал, имел хорошую зарплату и сказал – сиди дома, хозяйничай, детей рожай. Я как раз и забеременнела дочкой Оленькой.

А подаренную моими родителями квартиру оформили на мужа, он сказал – так проще и дешевле в оформлении. Я, наивная и влюбленная, была со всем согласна – мы же собирались жить вместе до глубокой старости и умереть в один день.

Потом муж получил в наследство от своих родителей однушку, мы ее стали сдавать в аренду.

Через 7 лет у нас родилась еще одна дочка – Маша. На работу муж меня не пускал, чтобы занималась хозяйством и детьми.

Он раскрутил собственную фирму, доходы выросли.

Мои родители отдали нам свой земельный участок и муж загорелся желанием построить собственный дом. 4 года шла стройка, потом мы продали квартиру, подаренную моими родителями, муж уговорил меня взять кредит на свое имя, за эти деньги мы достроили особняк и перебрались туда. Дом и участок муж также оформил на себя.

Мы счастливо жили в новом доме 12 лет. Я все силы вложила в оформление интерьеров, своими руками делала оригинальные росписи, витражи, чтобы было красиво и уютно. Посадила сад, сделала роскошные цветники, а все овощи были со своего огорода.

Старшая дочь вышла замуж и уехала на другой конец страны, младшая уже училась в медицинском на третьем курсе.

И в один злополучный день к дочке позаниматьсяв гости пришла ее институтская подруга. Она очень заигрывала с мужем, а тот был доволен таким вниманием юной красавицы.

Закончилось это тем, что он подал на развод, сразу же женился на этой подруге. Меня из дома выселил в ту однокомнатную квартиру, которая досталась от его родителей. При разделе имущества суд не учел никакие мои доводы о том, что в строительство дома были вложены средства от продажи квартиры, подаренной моими родителями, и участок тоже от них. У меня, как оказалось, нет никаких прав на совместно нажитое имущество, так как я никогда не работала. У мужа был дорогой известный адвокат, а у меня – практически никакой защиты. У меня даже отобрали тот автомобиль, который муж мне подарил на 45-летие, но оформил тоже на себя.

Сейчас в доме, построенном и обустроенном мной, не меньше, чем мужем, живет эта девушка, пришедшая на все готовое, она ездит на моей машине и смотрит на меня как на пустое место.

Дочка сначала была против женитьбы отца на своей ровеснице, но потом смирилась – он платит за ее учебу и полностью содержит. А у меня ничего нет.

По специальности в школу меня в 50 лет и без стажа никто брать не захотел, нашла работу в страховой компании на минимальную зарплату.

Вот такой итог моей жизни, которую я посвятила мужу, детям и семейному гнездышку…

Источник: 1 Минута