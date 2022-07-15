Реальная жена и сын Дана Балана вышли из тени: молдавский мачо больше не сможет скрыть факты от публики

Некоторые злые языки даже заподозрили певца в нетрадиционной ориентации. Певец не много рассказывает о своих любовных делах,но на самом деле он тот ещё сердцеед.

Дан Балан и Тина Кароль

В феврале этого года Дану исполнилось 43 года. Мы попробовали разобраться, что на самом деле происходит в личной жизни звезды. В интервью украинским изданиям певец не раз упоминает юношеские романы с одноклассниками или подругой его сестры Кристиной. Кроме этого, массмедиа пестрят заголовками о "новых" романтических увлечениях Балана.

Дану приписывали романы с красавицей Верой Брежневой, с танцовщицей Вардой Мартиросян. Слухи о романе с Тиной Кароль репортеры до сих пор мусолят в новостях, хотя оба уже опровергали их не раз.

Как рассказывает звезда, он трижды пытался построить серьезные отношения. Так как личная жизнь Дана Балана тщательно скрыта от посторонних глаз, только недавно публика узнала, что певец успел и жениться, и развестись. Его избранницей стала красавица модель Элла Крупенина.Они поженились еще в 2004 году, тогда певец еще не успел стать популярным. В браке у пары родился сын Алан. К сожалению, пара рассталась в 2009 году. Элла Крупенина жутко ревновала супруга к тысячам фанаток, которые появились после прихода популярности артиста. Именно недоверие стало причиной разрыва отношений с певцом.

Элла Крупенина и Дан Балан были женаты

Сейчас Дан Балан посвятил себя творческому развитию, путешествиям, изучению чего то нового. Обаятельный артист уделяет много времени общению с семьей.В сети активно распространяются фото Дана Балан с маленькой девочкой на руках. Фаны, скорее всего, подумали, что это его дочь.Оказывается, это была племянница артиста, дочь его сестры Санды.

Хотя мечта певца создании крепкой, дружной семьи никуда не исчезла.

Источник: 1 Минута