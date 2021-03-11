Реальная причина разрыва Тины Кароль и Дан Балана: закулисные истории “Голоса страны”

И этот интерес с каждым днем только усиливается, ведь публика хочет знать — есть ли у нее на самом деле роман с Даном Баланом, а если и нет, то кто живет в сердце у самой красивой, талантливой и известной украинской певицы? Мы собрали всю известную информацию, и готовы прямо сейчас рассказать вам почему у Дана с Тиной ничего не получилось, и кто ее давно и безответно любит.

Мы рассказали об этом в нашем видео!

Первые слухи о романе Тины Кароль и Дана Балана вспыхнули в 2019 году, когда на "1+1" презентовали первые выпуски "Голоса страны-9". Тогда молдавский артист дебютировал в роли тренера шоу и не скрывал своей симпатии к коллеге. Во время прямых эфиров Дан Балан засыпал Тину Кароль Дан Балан посвятил песню Тине Кароль и пригласил ее на танец: романтическое видео комплиментами, дарил ей цветы и приглашал на танец.

Экс-тренера шоу "Голос країни" на "1+1", молдавского певца и композитора Дана Балана застали врасплох с подробностями взаимоотношений с украинской певицей. Ведущая программы "Светская жизнь" поставила вопрос ребром. Но Дан Балан мастерски ушел от ответа об отношениях с певицей.

Высказаться по этому вопросу также решил руководитель Big entertainment shows "1+1" Владимир Завадюк, который в том числе отвечает за организацию шоу "Голос страны".

Завадюк признался, что его инстаграм-директ буквально "взрывает" вопрос - верит ли он в любовь между Тиной и Даном. И задают его Владимиру каждый день!

Владимир Завадюк долгое время не брал на себя ответственность комментировать что-то, что касается личной жизни артистов. Но здесь спрос был настолько высоким, что игнорировать тему просто не позволила бы огромная армия поклонников.

Источник: 1 Минута