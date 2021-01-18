Рецепт американских блинов: как приготовить американские или канадские блины у себя дома

Американские блины - восхитительное дополнение к любому завтраку, бранчу или десерту. Вот как можно приготовить американские блины дома.

Американские и канадские блины обычно подают на завтрак стопкой по две или три штуки и покрывают множеством вкусных начинок. Иногда их подают с другими продуктами, такими как бекон, тосты, яйца или сосиски. Этот простой рецепт американских блинов от BBC Good Food позволяет приготовить легкие и пушистые блины, которые подходят для любого случая. Для блинов со вкусом черники попробуйте добавить в тесто большую горсть свежей черники перед приготовлением.

Как приготовить американские блины

Для этого рецепта вам понадобятся:

135 г простой муки.

1 чайная ложка разрыхлителя.

1/2 чайной ложки соли.

2 столовые ложки сахарной пудры.

130 мл молока.

1 большое яйцо, слегка взбитое.

2 столовые ложки топленого сливочного масла (дать немного остыть) или оливкового масла, плюс еще для приготовления.

Метод

Просейте муку, разрыхлитель, соль и сахарную пудру в большую миску.

В отдельной миске или кувшине слегка взбейте молоко и яйцо, затем добавьте топленое масло.

Далее влейте молочную смесь в мучную смесь.

Обязательно используйте вилку для этого шага, взбивая, пока не получится однородное тесто.

При небольшом перемешивании вскоре исчезнут комочки. Дайте тесту постоять несколько минут.

Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавьте кусочек масла.

Когда оно растает, добавьте лепешку или жидкое тесто (или два, если ваша сковорода достаточно велика, чтобы приготовить два блина одновременно).

Он покажется очень толстым, но так и должно быть.

Подождите, пока верх блина не начнет пузыриться, затем переверните его и готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми, а блин не станет толщиной примерно 1 см.

Повторяйте, пока все тесто не будет израсходовано.

Вы можете держать блины теплыми в низкой духовке, но они вкуснее всего в свежем виде.

Подавать с добавлением кленового сиропа и сливочного масла, если вам нравится.

Заключение

Если вы хотите получить более воздушные блины, замените обычную муку на саморазбавляющуюся муку и по-прежнему используйте разрыхлитель.

Подавать блины со свежей клубникой и хорошим ванильным мороженым.

Если вы хотите подавать с беконом и кленовым сиропом, используйте половину гречневой муки и половину простой муки для теста.

Вы также можете добавить одну чайную ложку молотой корицы в гречневое тесто и подавать с густыми сливками и фруктами.

Источник: 1 Минута