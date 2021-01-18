Рецепт американских блинов: как приготовить американские или канадские блины у себя дома
Американские блины - восхитительное дополнение к любому завтраку, бранчу или десерту. Вот как можно приготовить американские блины дома.
Американские и канадские блины обычно подают на завтрак стопкой по две или три штуки и покрывают множеством вкусных начинок. Иногда их подают с другими продуктами, такими как бекон, тосты, яйца или сосиски. Этот простой рецепт американских блинов от BBC Good Food позволяет приготовить легкие и пушистые блины, которые подходят для любого случая. Для блинов со вкусом черники попробуйте добавить в тесто большую горсть свежей черники перед приготовлением.
Как приготовить американские блины
Для этого рецепта вам понадобятся:
135 г простой муки.
1 чайная ложка разрыхлителя.
1/2 чайной ложки соли.
2 столовые ложки сахарной пудры.
130 мл молока.
1 большое яйцо, слегка взбитое.
2 столовые ложки топленого сливочного масла (дать немного остыть) или оливкового масла, плюс еще для приготовления.
Метод
Просейте муку, разрыхлитель, соль и сахарную пудру в большую миску.
В отдельной миске или кувшине слегка взбейте молоко и яйцо, затем добавьте топленое масло.
Далее влейте молочную смесь в мучную смесь.
Обязательно используйте вилку для этого шага, взбивая, пока не получится однородное тесто.
При небольшом перемешивании вскоре исчезнут комочки. Дайте тесту постоять несколько минут.
Нагрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне и добавьте кусочек масла.
Когда оно растает, добавьте лепешку или жидкое тесто (или два, если ваша сковорода достаточно велика, чтобы приготовить два блина одновременно).
Он покажется очень толстым, но так и должно быть.
Подождите, пока верх блина не начнет пузыриться, затем переверните его и готовьте, пока обе стороны не станут золотисто-коричневыми, а блин не станет толщиной примерно 1 см.
Повторяйте, пока все тесто не будет израсходовано.
Вы можете держать блины теплыми в низкой духовке, но они вкуснее всего в свежем виде.
Подавать с добавлением кленового сиропа и сливочного масла, если вам нравится.
Заключение
Если вы хотите получить более воздушные блины, замените обычную муку на саморазбавляющуюся муку и по-прежнему используйте разрыхлитель.
Подавать блины со свежей клубникой и хорошим ванильным мороженым.
Если вы хотите подавать с беконом и кленовым сиропом, используйте половину гречневой муки и половину простой муки для теста.
Вы также можете добавить одну чайную ложку молотой корицы в гречневое тесто и подавать с густыми сливками и фруктами.
Источник: 1 Минута