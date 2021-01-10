Рецепт быстрой запеканки из простых продуктов: вкусное и сочное куриное филе под омлетом
Рецепт запеканки выручит в любую минуту. Ведь готовится блюдо достаточно просто и быстро. Сложили все в форму, и отправили запекаться в духовку. Через 25-30 минут шикарная мясная запеканка уже готова. Читайте также: Как вкусно приготовить картофель в духовке. Рецепт вкуснейшего гарнира для праздничного стола
Ингредиенты для запеканки:
- Куриное филе – 400-500 г
- Соль – 1/2 ч. л.
- Черный перец по вкусу
- Сладкая паприка – 1/3 ч. л.
- Лук – 2 шт.
- Помидоры – 1-2 шт.
Для заливки:
- Яйца – 3 шт.
- Сыр – 100 г
- Соль –1/3 ч. л.
- Сметана – 3 ст. л.
Приготовление:
Куриное филе получается очень нежным и сочным
1. Куриное филе нарезаем кубиками. Репчатый лук измельчаем и обжариваем на растительном масле до полупрозрачности.
2. Мясо кладем в миску. Добавляем соль, черный перец, сладкую паприку и обжаренный лук. Перемешиваем.
3. Форму смазываем растительным маслом. Распределяем куриное филе.
4. В миску разбиваем яйца. Натираем сыр на крупной терке и добавляем еще сметану, соль. Перемешиваем до однородности.
5. Затем заливку равномерно выливаем на куриное филе, и сверху кладем кружочки помидоров.
6. Запекаем в духовке при 200 градусах около 25-30 минут. Готовую запеканку достаем, разрезаем на порции, и подаем к столу.
Источник: 1 Минута