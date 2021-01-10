Рецепт быстрой запеканки из простых продуктов: вкусное и сочное куриное филе под омлетом

Рецепт запеканки выручит в любую минуту. Ведь готовится блюдо достаточно просто и быстро. Сложили все в форму, и отправили запекаться в духовку. Через 25-30 минут шикарная мясная запеканка уже готова.

Ингредиенты для запеканки:

Куриное филе – 400-500 г

Соль – 1/2 ч. л.

Черный перец по вкусу

Сладкая паприка – 1/3 ч. л.

Лук – 2 шт.

Помидоры – 1-2 шт.

Для заливки:

Яйца – 3 шт.

Сыр – 100 г

Соль –1/3 ч. л.

Сметана – 3 ст. л.

Приготовление:

Куриное филе получается очень нежным и сочным

1. Куриное филе нарезаем кубиками. Репчатый лук измельчаем и обжариваем на растительном масле до полупрозрачности.

2. Мясо кладем в миску. Добавляем соль, черный перец, сладкую паприку и обжаренный лук. Перемешиваем.

3. Форму смазываем растительным маслом. Распределяем куриное филе.

4. В миску разбиваем яйца. Натираем сыр на крупной терке и добавляем еще сметану, соль. Перемешиваем до однородности.

5. Затем заливку равномерно выливаем на куриное филе, и сверху кладем кружочки помидоров.

6. Запекаем в духовке при 200 градусах около 25-30 минут. Готовую запеканку достаем, разрезаем на порции, и подаем к столу.

Источник: 1 Минута