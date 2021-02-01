Рецепт изумительно вкусных воздушных бельгийских булочек: для любого случая

Ингредиенты

Отведайте эти более элегантные бельгийские булочки в качестве послеобеденного угощения за чашкой чая. Они наполнены лимонным творогом и покрыты глазурью и ледяной вишней.

450 г белой муки крепкого помола, плюс дополнительно для присыпки

7 г дрожжей быстрого действия

75 г сахарной пудры

165 мл теплого молока

1 большое взбитое яйцо плюс 1 яйцо для мытья

50 г несоленого сливочного масла, топленого, плюс дополнительно для противня

Для начинки

5 столовых ложек лимонного творога

150 г султана

Для глазури

250 г сахарной пудры

12 ледяных вишен

Метод

Шаг 1

Смешайте муку, дрожжи, сахарную пудру и 1 чайную ложку морской соли в большой миске. Сделайте углубление в центре и влейте теплое молоко, взбитое яйцо и топленое масло. Хорошо перемешать мягкие формы теста. Если он кажется сухим, добавьте немного теплой воды, если он кажется слишком липким и влажным, добавьте 1 столовую ложку муки.

Шаг 2

Посыпьте рабочую поверхность мукой и высыпьте на нее смесь. Замесите тесто, пока оно не станет гладким и эластичным. Сформируйте шар и положите в большую миску, слегка посыпанную мукой. Накройте крышкой и оставьте расти в теплом месте на 1 час или пока не увеличится вдвое. Или оставьте настаиваться в холодильнике на ночь, убрав 45 минут, прежде чем продолжить.

Шаг 3

Выстелите большой противень бумагой для выпечки с антипригарным покрытием. Слегка протрите рабочую поверхность и раскатайте тесто до размеров 30 x 45 см. Равномерно распределите лимонный творог по тесту и посыпьте султаном. Раскатайте тесто в продольном направлении с самой короткой стороны, как рулет, чтобы получилось бревно. Острым ножом нарежьте 12 булочек одинакового размера, промойте яйцом свободный конец теста и придавив его, чтобы оно не рассыпалось. Выложите, разложите на подготовленном противне, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 45 минут, пока не увеличится вдвое.

Шаг 4

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Смажьте булочки небольшим количеством яичного раствора. Выпекать 10 минут, затем снизить температуру до 180C / 160C (вентилятор / газ 4) и варить еще 10 минут. Оставить остывать.

Шаг 5.

Между тем, процедите сахарную пудру и смешайте с 3 столовыми ложками воды до образования густой белой пудры. Выложите глазурь на булочки тыльной стороной ложки, затем положите вишенку в середину каждой.

Источник: 1 Минута