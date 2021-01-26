Рецепт изумительного мраморного торта-сэндвича: дети будут в восторге!

Ингредиенты

Порадуйте всю семью этим веселым бутербродным тортом из розового мрамора. Его на удивление легко приготовить - идеально подходит для детей.

225 г сливочного масла комнатной температуры, плюс для формы.

225 г сахарной пудры.

225 г муки самоподнимания.

4 больших яйца, слегка взбитых

4 столовые ложки малинового джема без косточек.

Несколько капель розового пищевого красителя (по желанию).

1 чайная ложка ванильного экстракта.

1-2 ст. ложки сахарной пудры, для присыпки.

Для слоя белого шоколада

200 г измельченного белого шоколада.

100 мл жирных сливок.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4. Смажьте маслом и выстелите дно двух 18-сантиметровых форм для бутербродов. Взбейте масло, сахар, муку и яйца вместе в большой миске с помощью электрического венчика, пока они не станут однородными.

Шаг 2

Разложите смесь по двум мискам. Взбейте половину джема и пищевой краситель, если используете, в одну, а ваниль - в другую.

Шаг 3

Выложите ложкой чередующиеся ложки смеси в подготовленные формы для выпечки, затем перемешайте вместе с помощью шпажки. Делайте это осторожно - если вы переборщите, вы не увидите закономерности. Разгладьте верхнюю часть ложкой.

Шаг 4

Выпекать 20-25 минут, пока не станет золотистого цвета, а шпажка, вставленная в центр, не станет чистой. Дать остыть в формах на 10 минут, затем вывернуть.

Шаг 5.

Тем временем, чтобы сделать слой белого шоколада, поместите шоколад и сливки в жаропрочную миску, поставленную над кастрюлей с кипящей водой, следя за тем, чтобы миска не касалась воды. Мешайте, пока шоколад не растает в сливках и не останется гладкая блестящая смесь. Дать полностью остыть в холодильнике, периодически помешивая.

Шаг 6.

Сложите пирожные вместе с оставшимся малиновым джемом и смесью белого шоколада, затем обильно посыпьте верх сахарной пудрой. Нарежьте и подавайте.

Источник: 1 Минута