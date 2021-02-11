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11.02.2021 23:47
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Рецепт невероятно нежного торта “Птичье молоко”: вкус детства, который тает во рту

Рецепт невероятно нежного торта “Птичье молоко”: вкус детства, который тает во рту

Данный рецепт — настоящая находка для тех, кто не очень хорошо готовит, или вообще никогда не пробовал готовить десерты — все пошагово и доступно расписано, а главное — ничего сложного ни среди перечня продуктов, ни среди описания этапов приготовления.

Ингредиенты на сказочное и нежное "Птичье молоко"

Вам потребуется следующий перечень продуктов:

  • яичный белок - 4 штуки;
  • сахарный сироп - 4 столовые ложки;
  • лимонная кислота - 1 чайная ложка;
  • пакетик желатина;
  • вода - 1 стакан;
  • шоколад - 100 г
  • масло сливочное - 50 г

Процесс приготовления торта "Птичье молоко" пошагово

Рецепт невероятно нежного торта “Птичье молоко”: вкус детства, который тает во рту Торт Птичье молоко - нежный и воздушный рецепт

Предварительно замочите желатин в стакане воды и оставьте на час. Белки взбейте в пышную пену, затем аккуратно добавьте лимонную кислоту и сахарный сироп, не переставая взбивать.

Замоченный желатин в воде подогрейте, но не доводите до кипения. Если слишком перегрели, слегка остудите, и еще теплым, тоненькой струйкой введите в белки. При этом не переставайте их сбивать.

Плитку шоколада растопите на водяной бане, добавив сливочное масло. Вылейте в форму шоколад, отправьте в холодильник на 5-10 минут.

Потом когда шоколад схватился, добавьте в форму белки и отправьте в холодильник на час.

Прежде чем подавать торт «Птичье молоко» на стол, переверните его вверх дном на блюдо. Получается очень красиво. А как вкусно! Попробуйте обязательно.

Идею для рецепта подсказал сайт "Пошепки".

Источник: 1 Минута

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