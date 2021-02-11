Рецепт невероятно нежного торта “Птичье молоко”: вкус детства, который тает во рту
Данный рецепт — настоящая находка для тех, кто не очень хорошо готовит, или вообще никогда не пробовал готовить десерты — все пошагово и доступно расписано, а главное — ничего сложного ни среди перечня продуктов, ни среди описания этапов приготовления.
Ингредиенты на сказочное и нежное "Птичье молоко"
Вам потребуется следующий перечень продуктов:
- яичный белок - 4 штуки;
- сахарный сироп - 4 столовые ложки;
- лимонная кислота - 1 чайная ложка;
- пакетик желатина;
- вода - 1 стакан;
- шоколад - 100 г
- масло сливочное - 50 г
Процесс приготовления торта "Птичье молоко" пошагово
Торт Птичье молоко - нежный и воздушный рецепт
Предварительно замочите желатин в стакане воды и оставьте на час. Белки взбейте в пышную пену, затем аккуратно добавьте лимонную кислоту и сахарный сироп, не переставая взбивать.
Замоченный желатин в воде подогрейте, но не доводите до кипения. Если слишком перегрели, слегка остудите, и еще теплым, тоненькой струйкой введите в белки. При этом не переставайте их сбивать.
Плитку шоколада растопите на водяной бане, добавив сливочное масло. Вылейте в форму шоколад, отправьте в холодильник на 5-10 минут.
Потом когда шоколад схватился, добавьте в форму белки и отправьте в холодильник на час.
Прежде чем подавать торт «Птичье молоко» на стол, переверните его вверх дном на блюдо. Получается очень красиво. А как вкусно! Попробуйте обязательно.
Идею для рецепта подсказал сайт "Пошепки".
Источник: 1 Минута