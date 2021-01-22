Рецепт полезного овсяного печенья без сахара и яиц: хрустящее снаружи и мягкое внутри

Овсяное печенье можно готовить хоть каждые выходные, а если есть маленькие дети, то по несколько раз в неделю. Приготовление не занимает много времени. Каждый раз можно добавлять что-то новое, поэтому такое домашнее печенье никогда не надоест.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья долгой варки – 150 г

Кефир/вода – 150 г (можно смешать кефир с водой, а можно приготовить только на кефире)

Мед – 1 ст. л.

Пшеничная мука – 2-3 ст. л.

Растительное масло – 2 ст. л.

Сода – пол ч. л.

Щепотка соли

По желанию: клюква, яблоки, корица или изюм, орехи и ваниль

Приготовление:

1. Овсяные хлопья залить горячей водой и кефиром. Перемешать. Миску с овсянкой накрыть пищевой пленкой. Оставить на 30 минут, чтобы хлопья набухли.

2. Затем влить растительное масло, добавить щепотку соли, мед и соду. Перемешать.

3. Чтобы тесто стало более плотным, нужно добавить пару ложек муки. Можно пшеничную, рисовую или другую.

4. На этом этапе в тесто добавить сухофрукты, фрукты, орехи по желанию.

5. Руки смочить водой, сформовать печенье. Выкладывать сразу на противень на небольшом расстоянии друг от друга, поскольку печенье во время выпечки будет "расплываться".

6. Выпекать овсяное печенье 20 минут при 180 градусах. Оно должно хорошо подрумяниться сверху.

Как приготовить овсяное печенье без сахара и яиц: видео

Источник: 1 Минута