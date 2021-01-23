Рецепт роскошного и вкусного сырного суфле и сезонный салат: порадует вас и вашу семью
Это роскошно легкое суфле - отличный способ использовать остатки сыра.
Ингредиенты
Для суфле
50 г сливочного масла, плюс дополнительно для смазки.
25 г простой муки, плюс дополнительно для присыпки.
200 мл молока.
300 г твердого сыра, нарезанного кусочками.
100 мл двойных сливок или крем-фреш.
4 яйца, разделенных.
Немного мускатного ореха.
Щепотка кайенского перца.
Для салата
110 г салатных листьев.
100 г остатков голубого или козьего сыра, раскрошенных.
50 г остатков очищенных орехов.
1 нарезанная груша.
3 столовые ложки заправки для салата (используйте свою любимую) для подачи.
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Растопите все сливочное масло в кастрюле. Смажьте блюдо для суфле размером 20 см, затем посыпьте мукой. В сотейнике смешайте муку с остальным растопленным маслом, затем подогрейте все в течение 1 мин. Постепенно влейте молоко, чтобы получился белый соус, затем добавьте две трети сыра и продолжайте готовить, чтобы он расплавился. Дать немного остыть, затем добавить оставшийся сыр, сливки или крем-фреш и яичные желтки. Приправить, затем добавить мускатный орех и кайенский перец.
Шаг 2
В чистой миске взбейте яичные белки, пока они не станут густыми. Добавьте сырный соус, затем осторожно положите в блюдо для суфле. Выпекайте суфле 25 минут, пока оно не станет воздушным и золотистым.
Шаг 3
Пока суфле готовится, перемешайте ингредиенты салата. Когда суфле приготовлено, заправьте салат и подавайте вместе с ним.
Источник: 1 Минута