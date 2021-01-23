Рецепт роскошного и вкусного сырного суфле и сезонный салат: порадует вас и вашу семью

Ингредиенты

Это роскошно легкое суфле - отличный способ использовать остатки сыра.

Для суфле

50 г сливочного масла, плюс дополнительно для смазки.

25 г простой муки, плюс дополнительно для присыпки.

200 мл молока.

300 г твердого сыра, нарезанного кусочками.

100 мл двойных сливок или крем-фреш.

4 яйца, разделенных.

Немного мускатного ореха.

Щепотка кайенского перца.

Для салата

110 г салатных листьев.

100 г остатков голубого или козьего сыра, раскрошенных.

50 г остатков очищенных орехов.

1 нарезанная груша.

3 столовые ложки заправки для салата (используйте свою любимую) для подачи.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Растопите все сливочное масло в кастрюле. Смажьте блюдо для суфле размером 20 см, затем посыпьте мукой. В сотейнике смешайте муку с остальным растопленным маслом, затем подогрейте все в течение 1 мин. Постепенно влейте молоко, чтобы получился белый соус, затем добавьте две трети сыра и продолжайте готовить, чтобы он расплавился. Дать немного остыть, затем добавить оставшийся сыр, сливки или крем-фреш и яичные желтки. Приправить, затем добавить мускатный орех и кайенский перец.

Шаг 2

В чистой миске взбейте яичные белки, пока они не станут густыми. Добавьте сырный соус, затем осторожно положите в блюдо для суфле. Выпекайте суфле 25 минут, пока оно не станет воздушным и золотистым.

Шаг 3

Пока суфле готовится, перемешайте ингредиенты салата. Когда суфле приготовлено, заправьте салат и подавайте вместе с ним.

Источник: 1 Минута