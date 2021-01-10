Рецепт сдобного теста для рогаликов с начинкой: можно приготовить с яблоками, грушами или повидлом

Рецепт сдобного теста для рогаликов

Продукты:

450 г муки

50 мл воды и 50 мл молока (или 100 мл молока)

6 г соли

75 г сахара

9 г сухих дрожжей или 27 г прессованных дрожжей

3 яйца

45 г мягкого сливочного масла

Для начинки подойдут яблоки, груши или повидло.

Как приготовить тесто для рогаликов?

Молоко смешать с водой. В жидкости растворить дрожжи.

В миске, где будете замешивать тесто, соединить яйца с сахаром. Перемешать венчиком. Влить дрожжевую смесь и перемешать.

Порциями добавить муку, всыпать соль. Замесить тесто. Когда тесто соберется в комок и будет отставать от миски, вмешать мягкое сливочное масло (по кусочку). Вымешивать тесто до гладкости. Когда оно перестанет липнуть к поверхности, тесто готовое.

Переложить тесто в чистую миску, смазанную растительным маслом, накрыть пленкой. Оставить для брожения на два часа. Через один час тесто нужно обмять.

Готовое тесто разделить на 3 части. Из каждой сформовать шар. Накрыть все миской, оставить на 15 минут отдохнуть.

Затем каждый шар теста по очереди раскатать в тонкий пласт. Разрезать на сегменты (треугольники). На широкий край выложить начинку, скрутить рогалик. Заготовки переложить на противень, застеленный бумагой, на расстоянии друг от друга. Накрыть пленкой, оставить на 40 минут.

Перед выпечкой смазать рогалики яично-молочной смесью, а сверху посыпать сахаром. Выпекать сдобные рогалики при 200℃ 17 минут.

Рекомендуется выпекать в два захода, один противень – 12 рогаликов. Всего получается 24 шт.

Пошаговый рецепт, как приготовить сдобное тесто для рогаликов и сочную яблочную начинку, смотрите в видео:

Источник: 1 Минута