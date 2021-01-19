Рецепт суфле: как приготовить горячее шоколадное суфле у себя дома. Попробуйте у вас получится!

Суфле бывают разных вкусов, от сладких до соленых. Но кто не любит шоколад? Вот как приготовить суфле из горячего шоколада.

Хотите удивить своих друзей и семью своими навыками выпечки? Или, может быть, вы ищете вкусный десерт, чтобы с нетерпением ждать этого вечера?

Приготовьте так:

Ингредиенты

Для горячего шоколадного соуса

142 мл сливок.

25 г сахарной пудры.

100 г темного шоколада (70% какао), измельченного на кусочки.

25 г сливочного масла.

Для суфле

топленое масло￼, для смазки;

50 г сахарной пудры плюс 2 ст.л.;

175 г темного шоколада￼ (70% какао), измельченного на кусочки;

2 ст. ложки двойных сливок;

4 яичных желтка;

5 яичных белков;

сахарная пудра, для подачи.

Метод

Нагрейте духовку до 220C / вентилятор 200C / газ 7 и поставьте противень на верхнюю полку.

Для соуса нагрейте сливки и сахар до кипения.

Снимите с огня, добавьте шоколад и масло, пока они не растают, затем держите в тепле.

Смажьте 6 формочек по 150 мл растопленным сливочным маслом, посыпьте 2 ст.л. сахарной пудры, затем удалите излишки.

Растопите шоколад и сливки в миске над кастрюлей с кипящей водой, охладите, затем добавьте яичные желтки.

Взбивайте яичные белки, пока они не сохранят свою форму, затем добавьте сахар, по 1 столовой ложке за раз, снова взбивая до той же консистенции.

Смешайте ложку с шоколадом, затем осторожно добавьте остальное.

Работая быстро, наполните формочки, протрите их края и проведите большим пальцем по краям.

Уменьшите духовку до 200 ° C / вентилятор 180 ° C / газ 6, поместите формочки на противень и выпекайте от восьми до 10 минут, пока они не поднимутся с легким покачиванием. Не открывайте дверцу духовки слишком рано, это может привести к ее разрушению.

Когда суфле будет готово, посыпьте его сахарной пудрой, вычерпайте небольшое отверстие с верхушки, затем влейте немного горячего шоколадного соуса. Закройте крышку и сразу подавайте.

Источник: 1 Минута