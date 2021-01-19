Рецепт суфле: как приготовить горячее шоколадное суфле у себя дома. Попробуйте у вас получится!
Суфле бывают разных вкусов, от сладких до соленых. Но кто не любит шоколад? Вот как приготовить суфле из горячего шоколада.
Хотите удивить своих друзей и семью своими навыками выпечки? Или, может быть, вы ищете вкусный десерт, чтобы с нетерпением ждать этого вечера?
Приготовьте так:
Ингредиенты
Для горячего шоколадного соуса
142 мл сливок.
25 г сахарной пудры.
100 г темного шоколада (70% какао), измельченного на кусочки.
25 г сливочного масла.
Для суфле
топленое масло￼, для смазки;
50 г сахарной пудры плюс 2 ст.л.;
175 г темного шоколада￼ (70% какао), измельченного на кусочки;
2 ст. ложки двойных сливок;
4 яичных желтка;
5 яичных белков;
сахарная пудра, для подачи.
Метод
Нагрейте духовку до 220C / вентилятор 200C / газ 7 и поставьте противень на верхнюю полку.
Для соуса нагрейте сливки и сахар до кипения.
Снимите с огня, добавьте шоколад и масло, пока они не растают, затем держите в тепле.
Смажьте 6 формочек по 150 мл растопленным сливочным маслом, посыпьте 2 ст.л. сахарной пудры, затем удалите излишки.
Растопите шоколад и сливки в миске над кастрюлей с кипящей водой, охладите, затем добавьте яичные желтки.
Взбивайте яичные белки, пока они не сохранят свою форму, затем добавьте сахар, по 1 столовой ложке за раз, снова взбивая до той же консистенции.
Смешайте ложку с шоколадом, затем осторожно добавьте остальное.
Работая быстро, наполните формочки, протрите их края и проведите большим пальцем по краям.
Уменьшите духовку до 200 ° C / вентилятор 180 ° C / газ 6, поместите формочки на противень и выпекайте от восьми до 10 минут, пока они не поднимутся с легким покачиванием. Не открывайте дверцу духовки слишком рано, это может привести к ее разрушению.
Когда суфле будет готово, посыпьте его сахарной пудрой, вычерпайте небольшое отверстие с верхушки, затем влейте немного горячего шоколадного соуса. Закройте крышку и сразу подавайте.
Источник: 1 Минута