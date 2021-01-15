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Рецепт вкусных куриных котлет за копейки: получаются очень сочными, пышными и хватит на целую неделю

Рецепт вкусных куриных котлет за копейки: получаются очень сочными, пышными и хватит на целую неделю

Рецепт куриных котлет:

  • Куриные бедра без костей и кожи – 1 кг
  • Репчатый лук – 1 шт. (большой)
  • Белый хлеб – 6 ломтиков
  • Молоко – 150 мл
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сливочное масло – 30 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Соль – 1 ст. л.
  • Перец черный – 1 ч. л.
  • Петрушка
  • Растительное масло

Для приготовления котлет можно купить просто фарш, но гораздо вкуснее получится, если вы его сделаете из куриных бедер.

Рецепт вкусных куриных котлет за копейки: получаются очень сочными, пышными и хватит на целую неделю Сочные куриные котлеты

Как готовить котлеты?

Лук нарезать полукольцами, обжарить его на сливочном масле. Измельчить зубчик чеснока и добавить к луку. Перемешать, а затем снять с огня.

Ломтики белого хлеба переложить в миску, залить молоком. Корочки лучше срезать, чтобы они потом не чувствовались в котлетах.

Куриные бедра, жареный лук перекрутить через мясорубку. Хлеб отжать и также пропустить через мясорубку.

Затем добавить соль, черный перец, паприку, измельченную петрушку и майонез. Все хорошо перемешать. Обычным способом сформовать котлеты.

Обжарить их на растительном масле до красивой корочки с двух сторон. Потом переложить в форму для запекания. Поставить в духовку на 15 минут (170℃).

Источник: 1 Минута

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