Рецепт вкусных куриных котлет за копейки: получаются очень сочными, пышными и хватит на целую неделю

Рецепт куриных котлет:

Куриные бедра без костей и кожи – 1 кг

Репчатый лук – 1 шт. (большой)

Белый хлеб – 6 ломтиков

Молоко – 150 мл

Чеснок – 1 зубчик

Сливочное масло – 30 г

Майонез – 2 ст. л.

Паприка – 1 ст. л.

Соль – 1 ст. л.

Перец черный – 1 ч. л.

Петрушка

Растительное масло

Для приготовления котлет можно купить просто фарш, но гораздо вкуснее получится, если вы его сделаете из куриных бедер.

Сочные куриные котлеты

Как готовить котлеты?

Лук нарезать полукольцами, обжарить его на сливочном масле. Измельчить зубчик чеснока и добавить к луку. Перемешать, а затем снять с огня.

Ломтики белого хлеба переложить в миску, залить молоком. Корочки лучше срезать, чтобы они потом не чувствовались в котлетах.

Куриные бедра, жареный лук перекрутить через мясорубку. Хлеб отжать и также пропустить через мясорубку.

Затем добавить соль, черный перец, паприку, измельченную петрушку и майонез. Все хорошо перемешать. Обычным способом сформовать котлеты.

Обжарить их на растительном масле до красивой корочки с двух сторон. Потом переложить в форму для запекания. Поставить в духовку на 15 минут (170℃).

Источник: 1 Минута