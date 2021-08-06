Рецепт запеканки из кабачков – бюджетный вариант для всей семьи
Этим летом хороший урожай кабачков. Нужно максимально использовать кабачки, пока есть они на огороде. Для завтрака, ужина или обеда - из них можно приготовить различные блюда и к тому же сытные и полезные.
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
1 нарезанная луковица
1 измельченный зубчик чеснока
1 столовая ложка сушеных трав
500 г фарша из индейки
2 банки по 400 г нарезанных помидоров
1 кабачок, нарезанный ломтиками толщиной 4 см
Панировочные сухари 4 ст.
3 столовые ложки тертого пармезана
Аппетитное блюдо
Метод
Шаг 1
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Нагрейте масло на большой сковороде и жарьте лук, чеснок и 2 чайные ложки трав в течение 3 минут, пока они не начнут размягчаться. Добавьте индейку и обжарьте, затем добавьте помидоры и готовьте еще 5 минут.
Шаг 2
Выкопайте середину кабачка и выбросьте (или обжарьте, а затем заморозьте еще раз - попробуйте протереть картофельное пюре). Выложите ломтики в форму для запекания. Выложите фарш в середину каждого ломтика кабачка, а затем выложите оставшуюся часть сверху. Накрыть фольгой и запекать 30 мин.
Шаг 3
Тем временем смешайте оставшиеся травы с панировочными сухарями и пармезаном. Достаньте кабачки из духовки, снимите крышку и посыпьте крошками. Вернитесь в духовку еще на 10 минут, пока крошки не станут золотистыми и хрустящими, а кабачки не станут мягкими.
Источник: 1 Минута