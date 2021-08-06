Рецепт запеканки из кабачков – бюджетный вариант для всей семьи

Ингредиенты

Этим летом хороший урожай кабачков. Нужно максимально использовать кабачки, пока есть они на огороде. Для завтрака, ужина или обеда - из них можно приготовить различные блюда и к тому же сытные и полезные.

1 столовая ложка оливкового масла

1 нарезанная луковица

1 измельченный зубчик чеснока

1 столовая ложка сушеных трав

500 г фарша из индейки

2 банки по 400 г нарезанных помидоров

1 кабачок, нарезанный ломтиками толщиной 4 см

Панировочные сухари 4 ст.

3 столовые ложки тертого пармезана

Аппетитное блюдо

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Нагрейте масло на большой сковороде и жарьте лук, чеснок и 2 чайные ложки трав в течение 3 минут, пока они не начнут размягчаться. Добавьте индейку и обжарьте, затем добавьте помидоры и готовьте еще 5 минут.

Шаг 2

Выкопайте середину кабачка и выбросьте (или обжарьте, а затем заморозьте еще раз - попробуйте протереть картофельное пюре). Выложите ломтики в форму для запекания. Выложите фарш в середину каждого ломтика кабачка, а затем выложите оставшуюся часть сверху. Накрыть фольгой и запекать 30 мин.

Шаг 3

Тем временем смешайте оставшиеся травы с панировочными сухарями и пармезаном. Достаньте кабачки из духовки, снимите крышку и посыпьте крошками. Вернитесь в духовку еще на 10 минут, пока крошки не станут золотистыми и хрустящими, а кабачки не станут мягкими.

Источник: 1 Минута