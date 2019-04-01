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Редкое пополнение: в Харьковском зоопарке впервые вылупился розовый пеликан

Около пятидесяти лет розовые пеликаны не давали потомства в Харьковском зоопарке. И вот в этом году, говорят в зоопарке, произошло истинное чудо, у пары краснокнижных птиц появился на свет малыш весом 200 граммов. Сначала птенец был абсолютно голый, ярко розового цвета. Постепенно кожа пеликана начала темнеть, и уже на 10 день появился первый черный пуховый покров, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Сейчас наш двухмесячный малыш в абсолютно черном оперении, постепенно окраска будет приобретать красноватый оттенок и светлеть. А вот шикарный взрослый наряд с розовым отливом молодой пеликанчик наденет лишь на третьем году жизни. В течении первой недели жизни птенец питался своеобразной кашицей которую отрыгивали ему родители, после перешел на полупереваренную. А затем и свежую рыбу, доставая её из родительского зоба. При этом птенец практически скрывался в  огромном клюве мамы. И выныривал оттуда с едой уже в собственном клюве.

Аппетит у маленького пеликана отличный, говорят в зоопарке, и за два месяца птенец набрал в весе около трех килограмм. Сейчас малыш учится плавать под наблюдением своих родителей. Кроме новорожденного птенца, в Харьковском зоопарке живет 7 розовых пеликанов и один кудрявый. Все они пока еще находятся в зимнем помещении с бассейном в компании бакланов.

Агентство Телевидения Новости

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