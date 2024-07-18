Ресницы для наращивания Vivienne – выразительный взгляд!

Практически все девушки мечтают о выразительном взгляде, который дополнит их красивый образ. Прибегнув к популярным процедурам наращивания ресниц, вы сможете быстро и легко добиться желаемого результата.

Особенности ресниц для наращивания Vivienne

Ресницы для наращивания Vivienne бывают разных серий, и все они самые качественные глянцевые эластичные ресницы из всех доступных на рынке материалов для наращивания. Они изготовлены из моноволокна высочайшего качества.

Ресницы имеют самый насыщенный цвет от начала до кончиков. Они очень эластичные, легкие и простые в использовании.

Сверхлегкие и ультратонкие ресницы изготовлены из моноволокна высочайшего качества. Они имеют максимально насыщенный цвет от основания до кончиков.

Любой цвет позволяет подобрать цветовое решение для наращивания индивидуально для каждого клиента. К примеру, темно-коричневые часто используют для ежедневного наращивания обладательниц светлых волос, так как такие ресницы дают наиболее естественный эффект, выглядят естественно, взгляд становится глубже и выразительнее.

Любые цвета ресниц можно использовать отдельно или смешивать с другими оттенками, но чаще всего сочетают коричневые с черными, чтобы смягчить их, и с цветными ресницами для более мягких переходов. Широкий изгиб, длина и толщина позволяют корректировать и подчеркивать все особенности эстетики глаз и выполнять различные виды наращивания.

Ресницы незаметны для глаз, но в то же время создают невесомый объем и легкость.

На лицевой и боковых сторонах каждой палетки имеется этикетка с указанием размера, толщины и изгиба ресничек, что позволяет удобно расположить палетку в любом положении во время процедуры.

Способы наращивания ресниц

Девушки часто путают пучковый метод наращивания ресниц и поресничной технологией. Но между обоими видами есть разница: