РФ лифтинг лица и другие омолаживающие процедуры: особенности и показания

Современная косметология для омоложения лица и тела использует инновационные методики и современное лазерное оборудование. Одной из востребованных услуг является рф лифтинг лица, особенность которого заключается в отсутствии хирургического вмешательства.

В чем главные преимущества радиоволнового лифтинга?

Для радиолифтинга характерно отсутствие нарушения целостности кожи, он основан на электромагнитных импульсах. Радиочастотная энергия разогревает кожу, в результате чего активизируются процессы по выработке коллагена.

С возрастом уменьшается природная выработка коллагена, и кожа теряет свою эластичность и упругость. Устранить эту проблему поможет рф лифтинг, как на лице, так и других участках тела.

К основным преимуществам радиочастотного лифтинга относят следующее:

доказанная эффективность;

безопасность;

неинвазивность;

отсутствие боли и дискомфорта;

амбулаторное проведение;

минимальный период восстановления;

длительное сохранение эффекта омоложения.

Радиолифтинг не имеет возрастных ограничений и побочных явлений, поэтому относится к одним из самых безопасных омолаживающих методик.

Радиолифтинг: основные показания

Главные показания – морщины, птоз век, «второй подбородок», мешки под глазами, отечность и другие признаки фотостарения. Это процедура поможет устранить дряблость и сухость кожи, изменить овал лица и убрать растяжки на проблемных участках тела.

Количество процедур определяется индивидуально для каждого пациента. Как правило, курс включает до 4-х сеансов с перерывом в месяц. Мощность и полярность прибора устанавливается для каждого отдельно, учитывая персональные параметры (возраст, тип кожи, зона обработки и т.д.).

В зависимости от этих показателей рф лифтинг бывает монополярным, биполярным и триполярным. Последний тип прибора эффективен на лице и теле, может воздействовать на разной глубине.

Есть и противопоказания, как и у всех косметологических процедур. К ним относят заболевания психики и эндокринной системы, проблемы со свертываемостью крови, онкология и др.

Есть и временные ограничения: период беременности и лактации, некоторые хронические болезни, кожные высыпания и т.д. На консультации специалист проведет осмотр, назначит по показаниям обследование с целью исключить возможные противопоказания.

К другой популярной омолаживающей методике относят неаблятивное (фракционное) омоложение. Оно позволяет устранить разные проблемы, среди которых морщины, акне, шрамы и рубцы, растяжки, дряблость кожи и прочие возрастные изменения.

Лазерное оборудование применяется не только для омоложения, но и быстрого безболезненного удаления нежелательных волос на лице и любом участке тела. Эта процедура безопасная и эффективная, гарантирует получение гладкой кожи на долгое время.