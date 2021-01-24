Родственники попросили прописать их в моей квартире: чуть не осталась без жилья. Не повторяйте моих ошибок

С тех пор прошло около двадцати лет, но только сейчас решилась поделиться своей ошибкой из прошлого. Все началось после того, как я закончила ремонт в своей новой квартире. Я не могла нарадоваться ароматом нового жилья. Думаю, многие поймут мои эмоции, ведь тот запах ни с чем не сравнится. Всю мою эйфорию разрушил один звонок. Это была тетка из Абхазии, которая попросилась переночевать у меня со своим мужем.

Я давно их не видела, и связь мы не поддерживали, но все-таки не смогла отказать родственникам. Они переночевали одну ночь, а затем уехали и снова пропали на целый год.

Спустя некоторое время тишина нарушилась. Тётя поздравила меня с днем рождения. После этого постоянно звонила, спрашивала как дела, интересовалась моей жизнью. Я уже даже поверила, что у нас близкие отношения, как в детстве. Мы много общались, и вскоре они снова приехали в гости. Оказалось, что не просто так. Тётя попросила, чтобы я их с мужем временно прописала у себя в квартире. Поскольку своего жилья у них не было, и скоро нужно было выходить на пенсию, а в России пенсия намного больше, чем в Абхазии.

Недолго думая, я решила помочь родственникам. Оформление прописки заняло минимум времени. Изначально мы еще договорились, что они будут мне присылать деньги за коммунальные услуги. Так как в квартире было прописано больше людей, коммуналка сразу выросла.

Деньги мне никто так и не присылал, да и напоминать я не хотела, чтобы не ссориться. А через несколько лет меня ждал еще один сюрприз.

Я решила продать квартиру, чтобы переехать к дочери. Но, чтобы это сделать, нужно было выселить всех, кто там прописан. И тут начались проблемы. Я узнала, что нельзя просто так выписать пенсионеров. Для этого нужно им организовать другое жилье. Как вы понимаете, тёте с дядей не понравилась моя идея.

Я долго просила, даже умоляла. Хотела все сделать без скандалов, но мои близкие оказались не такими уже и родными.

В суде мне сказали, что можно выписать только в том случаи, если жильцы используют квартиру не по назначению или наносят вред имуществу. А тётка жила в Абхазии, и этого я никак не могла доказать.

Продать квартиру мне удалось только после смерти родственников. Они заболели и почти вместе умерли. После этого сразу же объявилась моя двоюродная сестра и потребовала денег. Она заявила, что у нее есть право на долю моей квартиры.

Снова суды, стресс и головная боль. Я думала, что это никогда не закончится. Но все же мне удалось отстоять свои права и сохранить деньги. За эти годы мучений я поняла только одно: нельзя просто верить словам и доверять даже родственникам. Особенно, если это касается жилья и финансов.

Источник: 1 Минута