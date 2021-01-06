Рождество во время карантина. Как в харьковских храмах готовятся к празднику?

В Храме Святого Иоанна Богослова все украшено к празднику и расставлены шопки - макеты, изображающие вифлеемский хлев в ночь Рождества Христова. В сочельник будет происходить вечернее богослужение, затем - в 8.30 верующих будут ждать на утреннюю литургию. Настоятель храма Виктор Маринчак говорит - людей ожидают значительно меньше, чем в прошлом году. Повлияла пандемия коронавируса. В прошлом году, после первого локдауна, сократили количество богослужений и время их проведения. Люди стали реже посещать воскресные и праздничные службы, рассказывает настоятель. Всех верующих просят приходить в масках, следят за дистанцией внутри церкви, на входе - есть антисептики.

Виктор Маринчак, настоятель Храма Святого Иоанна Богослова:

Само собою, що є антисептики, і головне - що у нас безпечний спосіб причастя. Ми користуємося одноразовими ложечками для цього. Вони потім спалюються і у нас ніяких проблем немає. Нічого не потрапляє у чашу крім таких речей, як одноразові ложечки.

Харьковчане говорят, карантин существенно повлиял на празднование Рождества - в храм именно 7 января пойдут не все, люди будут идти в церковь в течение недели, а отмечать преимущественно дома.

Евгений:

Зараз такі часи, що треба себе берегти до покращення ситуації в Україні і світі. Я святкую вдома, святкую вдома.

Виктория:

Карантин - ну, стосовно мене, звичайно, змінив, я дитину відвезла до батьків, бо я працюю в тій сфері, що можна сказати - "на передовій", а дитину ні з ким залишити, тому буду святкувати з друзями, а не з родиною.

В полиции прогнозируют, что участие в праздничных мероприятиях в Харьковской примут около 4 тысяч человек. Богослужение будет проходить в 250 православных храмах.

Анна Третьякова, инспектор отдела коммуникации ГУНП в Хар. обл.:

З метою забезпечення публічного порядку та безпеки громадян під час проведення релігійних масових заходів створена необхідна кількість слідчо-оперативних груп та патрульних нарядів. Поліцейські Харківщини готові до забезпечення правопорядку під час святкування Різдва.

Дмитрий Гайдук, пресс-секретарь УПП в Хар. обл.:

Загалом, патрульні поліцейські під час рідзвяних свят будуть приділяти особливу увагу патрулюванню центральних вулиць міста Харкова, місць скупчення людей, зокрема, за дотриманням правил дорожнього руху в центрі міста, правил парковки.

Для охраны порядка в Харьковской области планируют задействовать 500 сотрудников полиции.

Агентство Телевидения Новости