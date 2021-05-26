Рыбный пирог с макаронами и сыром – украсит любой стол
Хотите порадовать свою семью и не прилагать огромные усилия для готовки? Тогда пирог с рыбой, макаронами и сыром вам обязательно понравиться. И не только вам - домашние его оценят. Если нагрянут гости - его не стыдно поставить на стол и угостить их.
Ингредиенты
650 мл молока
40 г простой муки
40 г сливочного масла
2 ч.л. дижонской горчицы
150 г зрелого тертого чеддера
180 г замороженного горошка
горсть нарезанной петрушки
300 г макарон
300 г смеси для рыбных пирогов (копченая рыба, белая рыба и лосось)
зеленый салат для подачи (по желанию)
Очень вкусный пирог!
Методика
Шаг 1
Вылейте молоко в большую кастрюлю и добавьте муку и масло. Поставьте на средний огонь и непрерывно взбивайте, пока не получите однородный густой белый соус. Снимите с огня, добавьте горчицу, большую часть сыра (оставьте горсть для верха), горох и петрушку.
Шаг 2
Тем временем отварите макароны в большой кастрюле с водой, следуя инструкциям на упаковке, до полной готовности. Осушать.
Шаг 3
Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Добавьте макароны в соус и добавьте половину рыбы, перемешайте все вместе и переложите в большую форму для запекания. Сверху выложите остальную рыбу, немного протолкнув ее в макароны, затем посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 30 минут до золотистого цвета, затем подавайте с салатом, если хотите. Можно охлаждать и есть в течение трех дней или замораживать до месяца. Разморозьте в холодильнике, затем снова разогрейте в микроволновой печи или духовке, пока не станет слишком горячим.
Источник: 1 Минута