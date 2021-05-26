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Рыбный пирог с макаронами и сыром – украсит любой стол

Рыбный пирог с макаронами и сыром – украсит любой стол

Хотите порадовать свою семью и не прилагать огромные усилия для готовки? Тогда пирог с рыбой, макаронами и сыром вам обязательно понравиться. И не только вам - домашние его оценят. Если нагрянут гости - его не стыдно поставить на стол и угостить их.

Ингредиенты

650 мл молока

40 г простой муки

40 г сливочного масла

2 ч.л. дижонской горчицы

150 г зрелого тертого чеддера

180 г замороженного горошка

горсть нарезанной петрушки

300 г макарон

300 г смеси для рыбных пирогов (копченая рыба, белая рыба и лосось)

зеленый салат для подачи (по желанию)

Рыбный пирог с макаронами и сыром – украсит любой стол Очень вкусный пирог!

Методика

Шаг 1

Вылейте молоко в большую кастрюлю и добавьте муку и масло. Поставьте на средний огонь и непрерывно взбивайте, пока не получите однородный густой белый соус. Снимите с огня, добавьте горчицу, большую часть сыра (оставьте горсть для верха), горох и петрушку.

Шаг 2

Тем временем отварите макароны в большой кастрюле с водой, следуя инструкциям на упаковке, до полной готовности. Осушать.

Шаг 3

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Добавьте макароны в соус и добавьте половину рыбы, перемешайте все вместе и переложите в большую форму для запекания. Сверху выложите остальную рыбу, немного протолкнув ее в макароны, затем посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте 30 минут до золотистого цвета, затем подавайте с салатом, если хотите. Можно охлаждать и есть в течение трех дней или замораживать до месяца. Разморозьте в холодильнике, затем снова разогрейте в микроволновой печи или духовке, пока не станет слишком горячим.

Источник: 1 Минута

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