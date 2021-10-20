Рулетики из крабовых палочек в лаваше – быстро и пальчики оближешь

обычный бездрожжевой лаваш;

крабовые палочки;

твердый сыр;

5-7 яиц;

майонез;

чеснок;

соль.

Рулетики из крабовых палочек в лаваше готовятся очень просто. Для их приготовления вам понадобится:

В классическом рецепте делаете так - варите яйца и натираете их на обычной терке. Туда же режете крабовые палочки. На такое количество яиц стоит взять одну большую пачку крабовых палочек (500 гр).

Резать палочки стоит не очень крупно, но и не очень мелко.

[caption id="attachment_203477" align="aligncenter" width="600"] Рулетики из крабовых палочек в лаваше[/caption]

Туда же выдавливаете несколько зубчиков чеснока. Трете твердый сыр, перемешиваете, добавляете майонез, соль и еще раз перемешиваете.

Затем выкладываете получившийся салат на лист лаваша, скручиваете, поджариваете на сковороде на небольшом количестве подсолнечного масла.

Особые гурманы могут также добавить кукурузу, зелень или другую начинку.

Приятног аппетита!

Источник: 1 Минута