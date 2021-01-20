С чем Дональд Трамп покидает Белый дом: самые смешные фото и видео 45-го президента США

Но он запомнится не только своими странными поступками, а и многочисленными казусами. За последние четыре года, пока Трамп был при власти, в сети набралось достаточно смешных фотографий и мемов с ним – а шутить есть о чем. 45-тый Президент не только чаще предшественников попадал в скандалы из-за своих неосторожных слов или импульсивных действий, но и постоянно становился героем так называемых фотожаб и мемов.

Какие из них самые смешные?

С самого прихода бывшего бизнесмена и миллионера к власти все удивлялись их необычным отношениям с первой леди Меланией Трамп – Дональд и супруга то вели себя как союзники и страстные любовники, то выражали холодность друг к другу.

В частности, больше всего ограничений было заметно именно со стороны жены Трампа. Она отмахивалась от предложений взяться за руку, показательно уклонялась от поцелуев, но при этом с удовольствием обнималась и касалась других политиков во время официальных встреч. Трофейная жена тоже человек, да, Дональд?

Трамп и Мелания

С большой неловкости началась встреча президента США и главой Франции – Трамп в течение минуты никак не хотел разжимать рукопожатие с Эммануэлем Макроном, что аж его жена начала ревновать и прибежала на помощь мужу. Бриджит присоединилась к мужчинам и тоже пожала руку Дональду, не спеша рассоединить жест. Только поняв, насколько странно чувствует себя Макрон под вниманием камер за руку с настойчивым мужчиной, Трамп отпустил его.

Трамп и Макрон

Во время уже другой встречи рукопожатие запомнилось лицом не самого Трампа, а Мелании – визит Владимира Путина создал целый всплеск обсуждения мимики первой леди США. Стоило ей пожать руку президенту России и отвернуться от него, как дежурная улыбка сползла с лица Мелании и сменилась гримасой ужаса.

Курьезный случай приключился с семьей Трампа и им самым во время солнечного затмения 2017 года – президент отчаянно пытался разглядеть небесное явление без специальных очков, за что был высмеян научным обществом и социальными сетями.

Трамп смотрит на солнечное затмение

Еще публику развеселило нарочито серьезное выражение лица Мелании в черных очках, которое больше напоминало телохранителя президента, чем его супругу.

Любовь к автозагару, пожалуй, сыграла с Дональдом самую злую шутку за время его президентства – о рыжем лице и белых висках не пошутил разве что ленивый. На примере 45-того президента множество бьюти-блогеров и стилистов объясняли школьницам, почему цвет тонального крема для лица должен совпадать с оттенком шеи и естественным тоном кожи, "иначе будете, как Дональд".

Мем на Дональда Трампа

Трамп же не прекратил использование искусственного крема для загара до сих пор, что делает его вид вкупе с желтоватыми волосами весьма комичным.

На этом и остановимся. Трамп пообещал вернуться...

Источник: 1 Минута