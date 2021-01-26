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С изюмом, яблоками и черносливом: как приготовить восхитительный пирог на йогурте к чаю

С изюмом, яблоками и черносливом: как приготовить восхитительный пирог на йогурте к чаю

Пирог очень аппетитный и не теряет своего неимоверного вкусу даже через несколько дней. Хранить можно в холодильнике.

Ингредиенты:

  • растительного масла – 200 мл
  • греческий йогурт –200 мл
  • сахар – один стакан объемом 200 мл
  • яйца – 4 шт.
  • ваниль
  • просеянная мука – 2 стакана объемом 200 мл
  • разрыхлитель – 1 ст. л.
  • яблоко – 1 шт.
  • изюм, чернослив по вкусу

Приготовление:

1. Растительное масло вливаем в миску. Добавляем стакан белого йогурта и стакан сахара. Перемешиваем венчиком до однородности. Затем нужно в стакан набрать получившуюся смесь. Она понадобится для смазывания пирога.

2. В смесь, которая осталась, добавляем четыре яйца, ваниль или ванильный экстракт. Тщательно размешиваем венчиком.

3. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто.

4. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Выливаем тесто.

5. Одно яблоко нарезаем на дольки. Выкладываем на тесто, слегка вдавливая в него. Также распределяем изюм и чернослив.

6. Выпекаем пирог в разогретой духовке 40-50 минут при 180 градусах.

7. После выпечки горячий пирог прокалываем деревянной шпажкой. Сверху обильно смазываем смесью (растительное масло, йогурт и сахар).

Источник: 1 Минута

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