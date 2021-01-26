С изюмом, яблоками и черносливом: как приготовить восхитительный пирог на йогурте к чаю
Пирог очень аппетитный и не теряет своего неимоверного вкусу даже через несколько дней. Хранить можно в холодильнике.
Ингредиенты:
- растительного масла – 200 мл
- греческий йогурт –200 мл
- сахар – один стакан объемом 200 мл
- яйца – 4 шт.
- ваниль
- просеянная мука – 2 стакана объемом 200 мл
- разрыхлитель – 1 ст. л.
- яблоко – 1 шт.
- изюм, чернослив по вкусу
Приготовление:
1. Растительное масло вливаем в миску. Добавляем стакан белого йогурта и стакан сахара. Перемешиваем венчиком до однородности. Затем нужно в стакан набрать получившуюся смесь. Она понадобится для смазывания пирога.
2. В смесь, которая осталась, добавляем четыре яйца, ваниль или ванильный экстракт. Тщательно размешиваем венчиком.
3. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем. Замешиваем тесто.
4. Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой. Выливаем тесто.
5. Одно яблоко нарезаем на дольки. Выкладываем на тесто, слегка вдавливая в него. Также распределяем изюм и чернослив.
6. Выпекаем пирог в разогретой духовке 40-50 минут при 180 градусах.
7. После выпечки горячий пирог прокалываем деревянной шпажкой. Сверху обильно смазываем смесью (растительное масло, йогурт и сахар).
Источник: 1 Минута