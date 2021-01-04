С сухариками и красной рыбой: готовим праздничный салат “Вершина блаженства” за 15 минут

Всего 15 минут и на вашем праздничном столе будет стоять шикарное блюдо, от которого все гости будут в восторге. Салат получается невероятно вкусным. Действительно, как блаженство.

Продукты:

4-5 ломтиков батона или хлеба

2 огурца (свежие)

200 г красной рыбы

микс листьев салата

1 ст. л. лимонного сока

120 г любого твердого сыра

100 г соуса (можно приготовить домашний или купить в магазине)

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Пошаговый рецепт:

1. Ломтики батона нарезаем на небольшие кубики, корочки обрезаем. Выкладываем на сухую сковороду. Обжариваем до легкого золотистого цвета. Главное не пересушить. Сухарики должны сверху быть хрустящими, а внутри остаться мягкими.

2. Свежие огурцы и красную слабосоленую рыбу нарезаем также кубиками.

3. Листья салата выкладываем на блюдо, слегка поливаем лимонным соком. Затем распределяем слой огурцов, и рисуем сеточку из соуса.

Для салата подойдет любой соус. Например, сырный или просто майонез

4. Дальше выкладываем подготовленную красную рыбу, снова смазываем соусом.

5. Затем посыпаем сухариками, делаем сетку из соуса. Сверху натираем твердый сыр, и подаем салат.

Приятного аппетита!

Быстрый рецепт салата на праздничный стол

Источник: 1 Минута