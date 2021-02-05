Сахарное печенье на кефире: рецепт никогда не подводит, всегда получается вкусная выпечка
Больше к чаю ничего не покупаем в магазине, а готовим сами слоистое печенье на кефире и без сливочного масла. Если его обвалять не в белом, а в коричневом сахаре, то получится еще вкуснее.
Ингредиенты:
- кефир – 150 мл
- сахар –2 ст. л. в тесто и дополнительно для обсыпки
- яйцо – 1 шт.
- масло растительное – 70 мл
- мука – 320 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
Приготовление:
1. В миску, где будем замешивать тесто, вливаем кефир комнатной температуры.
2. Всыпаем сахар, добавляем яйцо, растительное масло и можно еще одну чайную ложку корицы, но это по желанию. Перемешиваем венчиком до однородной консистенции.
3. Муку заранее просеиваем, смешиваем с разрыхлителем. Всыпаем в кефирную смесь, легко и быстро замешиваем мягкое тесто.
4. Тесто делим на части, как на пирожки. Затем по очереди каждый шарик теста руками растягиваем в небольшую лепешку. Скручиваем трубочкой, делаем улитку, одной стороной опускаем в сахар. Выкладываем на противень сахаром вверх.
5. Выпекаем 30-35 минут, в зависимости от размера печенье, при 180 градусах. Духовка уже должна быть разогретой.
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Источник: 1 Минута