Салат с крабовым мясом и кукурузой “Минутка” – вкусно, очень быстро, просто готовится и без майонеза

Салат с крабовым мясом действительно готовится за "минутку". Получается очень легким, ярким и полезным, ведь заправляется оливковым маслом. Для многих такое сочетание продуктов станет приятной и вкусной новинкой.

Продукты для блюда:

250 г крабового мяса (имитация)

160 г консервированной кукурузы

80 г лимона или по вкусу

небольшой пучок зеленого лука

соль, черный молотый перец по вкусу

1-1,5 ст. л. оливкового масла

Приготовление:

Лимон вместе с кожурой нарезать тонкими ломтиками. Так же как лук нарезаете четвертькольцами. Обязательно уберите середину и косточки, если есть. Перья зеленого лука нарезать крупно наискосок. В миске смешать крабовое мясо, зеленый лук, консервированную кукурузу, ломтики лимона. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать. Влить оливковое масло и снова перемешать.

Салат готов! Можно сразу наслаждаться.

Обычно крабовое мясо продается уже в нарезанном виде. Но пожеланию слишком крупные кусочки можно разрезать.

Смотрите видео с пошаговым приготовлением салата с крабовым мясом и кукурузой:

Источник: 1 Минута