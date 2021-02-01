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Салат с крабовым мясом и кукурузой “Минутка” – вкусно, очень быстро, просто готовится и без майонеза
Салат с крабовым мясом действительно готовится за "минутку". Получается очень легким, ярким и полезным, ведь заправляется оливковым маслом. Для многих такое сочетание продуктов станет приятной и вкусной новинкой.
Продукты для блюда:
- 250 г крабового мяса (имитация)
- 160 г консервированной кукурузы
- 80 г лимона или по вкусу
- небольшой пучок зеленого лука
- соль, черный молотый перец по вкусу
- 1-1,5 ст. л. оливкового масла
Приготовление:
- Лимон вместе с кожурой нарезать тонкими ломтиками. Так же как лук нарезаете четвертькольцами. Обязательно уберите середину и косточки, если есть.
- Перья зеленого лука нарезать крупно наискосок.
- В миске смешать крабовое мясо, зеленый лук, консервированную кукурузу, ломтики лимона. Посолить, поперчить по вкусу. Перемешать. Влить оливковое масло и снова перемешать.
Салат готов! Можно сразу наслаждаться.
Обычно крабовое мясо продается уже в нарезанном виде. Но пожеланию слишком крупные кусочки можно разрезать.
Смотрите видео с пошаговым приготовлением салата с крабовым мясом и кукурузой:
Источник: 1 Минута
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