Самая успешная песня конца “девяностых”: “Иванушки International” — “Тополиный пух”

Сегодня эта песня и ее всевозможные каверы продолжают играть на клубных дискотеках. Так в чем же феномен обычной песни ничем не примечательной группы? Почему другие композиции быстро забываются, а эта хайпит уже более двух десятков лет?

Для начала рекомендуем посмотреть шикарный клип группы "Иванушки International", который они сняли на песню "Тополиный пух". Предупреждаем, ностальгии не избежать!

Для начала, следует вспомнить историю группы. Как сказано в одном из автобиографических интервью музыкального коллектива, март 1998 года становится знаменательным для истории группы "Иванушки International"

Тогда творческий коллектив покидает Игорь Сорин. Он решает заняться сольной карьерой, но в сентябре его жизнь обрывается.

Для поклонников, да и для тех людей, которые работали с бойз-бендом, это стало настоящей трагедией. До сих пор об Игоре помнят, любят, слушают его песни. С того момента место в группе занимает не менее талантливый Олег Яковлев. Его дебют состоялся в клипе "Кукла".

В этом же году выходит нашумевший хит "Тополиный пух". Он стал настоящим гимном лета

Позднее "рыжий из Иванушек", он же Андрей Григорьев-Аполлонов объяснил свое мнение на счет того, откуда же такая популярность:

Андрей Григорьев-Аполлонов

"Есть пять компонентов, это все-таки наш талант, не будем сейчас уж прибедняться, но мы талантливые достаточно ребята. Это, во-вторых, харизма. Безличностные и безликие, конечно, никому не интересны. Третье, это опять же песня. Это, пожалуй, главное, иметь песню, которую полюбит народ. Четвертое – это дикое трудолюбие, то есть мы во, прям, пашем, пахали и будет пахать. Но и пятое самое главное, это просто фортуна, элементарная удача".

Признавайтесь, вы тоже напеваете эту песню каждый год, когда на улице начинает летать тополиный пух?

Источник: 1 Минута