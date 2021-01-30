Самые яркие роли умершего Василия Ланового: не только “Полосатый рейс”

Самые яркие роли Василия Ланового

В память о нем мы решили вспомнить его самых знаковых персонажей, которых будет помнить не одно поколение.

Фильмы "Алые паруса" 1961 года - возлюбленный Ассоль Грей.

Фильмы "Алые паруса" 1961 года

В фильме "Война и мир", который вышел на экраны в 1966, Василий Лановой блестяще исполнил роль Анатолия Куракина.

"Война и мир", который вышел на экраны в 1966

"Анна Каренина" - Лановой исполнил роль Вронского.

"Анна Каренина", 1967 год, роль Алексея Вронского

Иван Варавва - персонаж Ланового в фильме "Офицеры", который по достоинству оценил даже сам Брежнев!

Василий Лановой в фильме "Офицеры"

Почему умер Василий Лановой?

В начале января этого года стало известно, что его, и его жену Ирину Купченко госпитализировали в больницу из-за Ковид-19. Состояние обоих артистов было довольно тяжелым, особенно учитывая их возраст.

Прошел почти месяц, а Василию не становилось лучше. За день до смерти его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако его немолодой организм устал бороться и не выдержал. Пережив клиническую смерть, он больше не смог бороться.

Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля, в понедельник

О том, каким был путь Василия на сцене и в личной жизни, мы рассказали в нашем эксклюзивном видео на Ютуб-канале "Одна минута".

Умер Василий Лановой: каким был его творческий путь, и почему он потерял сначала жену, а потом сына?

Источник: 1 Минута