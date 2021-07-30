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Самые необычные имена детей звезд украинского шоу-бизнеса: Нил, Лаура, Леон и другие

Самые необычные имена детей звезд украинского шоу-бизнеса: Нил, Лаура, Леон и другие

Очень часто звезды украинского шоу-бизнеса дают дают своим детям имена иностранного происхождения. Возможно, это связано с тем, что звездные родители планируют отправлять своих наследников учиться за границу и с такими именами им будем намного комфортнее адаптироваться.

Слава Каминская

Известная певица и экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская — мама двоих детей. Имена своим наследникам она дала необычные — Леонард и Лаура.

Самые необычные имена детей звезд украинского шоу-бизнеса: Нил, Лаура, Леон и другие Слава Каминская с детьми

Влад  Яма

Известный украинский хореограф Влад Яма воспитывает 5-летнего сына. Мальчика он назвал оригинальным именем — Леон.

Самые необычные имена детей звезд украинского шоу-бизнеса: Нил, Лаура, Леон и другие Влад Яма с женой и сыном

Анатолий Анатолич

Украинский шоумен и телеведущий Анатолий Анатолич воспитывают двоих дочерей — 10-летнюю Алису и 8-летнюю Лолиту. А вот для третьего ребенка, который родился 20 июля текущего года, многодетный отец решил выбрать оригинальное имя. Мальчика назвали Нил.

Самые необычные имена детей звезд украинского шоу-бизнеса: Нил, Лаура, Леон и другие Анатолий Анатолич с детьми

Вячеслав Узелков

Боксер Вячеслав Узелков прожил в браке с Мариной Боржемской-Узелковой 19 лет. В браке у них родилось двое детей — девочка Оливия и мальчик Роберт.

Самые необычные имена детей звезд украинского шоу-бизнеса: Нил, Лаура, Леон и другие Вячеслав узелков с детьми

Камалия

Самая богатая певица Украины Камалия подошла с креативом к выбору имен для своих дочек-двойняшек. Вместе с мужем Мохаммадом Захуром они выбрали для своих девочек имена Арабелла и Мирабелла. Артистка объяснила, что Мирабелла в переводе с латинского означает "чудесная", а Арабелла – "вымоленная у Бога".

Самые необычные имена детей звезд украинского шоу-бизнеса: Нил, Лаура, Леон и другие Камалия с мужем и детьми

Источник: 1 Минута

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