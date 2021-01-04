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Самый простой рецепт кутьи на Рождество, с которым справится даже новичок: готовится без заморочек

Самый простой рецепт кутьи на Рождество, с которым справится даже новичок: готовится без заморочек

Шестого января православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Каждая хозяйка убирает в доме и готовит двенадцать постных блюд, главным из которых является кутья. Предлагаем самый простой рецепт кутьи, с которым справится каждый.

Ингредиенты:

  • Пшеница – 1 стакан
  • Холодная вода – 4 стакана для варки
  • Мак – 100 г
  • Сахар по вкусу
  • Грецкие орехи
  • Изюм, халва и мед по желанию

Самый простой рецепт кутьи на Рождество, с которым справится даже новичок: готовится без заморочек Простой рецепт кутьи

Как быстро приготовить кутью?

Заранее подготовьте все ингредиенты. Можно купить готовый набор в магазине или собрать самостоятельно.

Крупу промыть, а потом залить холодной водой и оставить на ночь. Если нет столько времени, то хотя бы на несколько часов. Когда пшеница набухнет слить воду, затем снова залить водой и поставить на огонь. Варить до готовности. В конце лишнюю жидкость слить и остудить.

Мак желательно растереть с сахаром в макитре, но также можно использовать блендер (получится быстрее).

Самый простой рецепт кутьи на Рождество, с которым справится даже новичок: готовится без заморочек Также можно взять готовую маковую начинку

Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде, слегка измельчить скалкой. Можно добавить и другие орехи, но с грецкими получается вкуснее всего.

Если будете добавлять изюм, то его нужно промыть.

Когда все ингредиенты готовы, можно готовить кутью. Для этого нужно в пшеницу добавить растертый мак, грецкие орехи, сухофрукты, мед и халву по желанию. Кутья получается густая. А если вы любите такую кутью, как суп по консистенции, то нужно заранее вскипятить и остудить воду.

Затем сначала смешать пшеницу с водой, а потом добавить другие ингредиенты.

Чтобы получилась вкусная кутья на Рождество, блюдо обязательно должно настояться. Поэтому лучше всего приготовить ее заранее, хотя бы за 12 часов.

Самый простой рецепт кутьи на Рождество, с которым справится даже новичок: готовится без заморочек Как приготовить рождественскую кутью?

Источник: 1 Минута

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