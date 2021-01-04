Самый простой рецепт кутьи на Рождество, с которым справится даже новичок: готовится без заморочек

Шестого января православные христиане отмечают Рождественский сочельник. Каждая хозяйка убирает в доме и готовит двенадцать постных блюд, главным из которых является кутья. Предлагаем самый простой рецепт кутьи, с которым справится каждый.

Ингредиенты:

Пшеница – 1 стакан

Холодная вода – 4 стакана для варки

Мак – 100 г

Сахар по вкусу

Грецкие орехи

Изюм, халва и мед по желанию

Простой рецепт кутьи

Как быстро приготовить кутью?

Заранее подготовьте все ингредиенты. Можно купить готовый набор в магазине или собрать самостоятельно.

Крупу промыть, а потом залить холодной водой и оставить на ночь. Если нет столько времени, то хотя бы на несколько часов. Когда пшеница набухнет слить воду, затем снова залить водой и поставить на огонь. Варить до готовности. В конце лишнюю жидкость слить и остудить.

Мак желательно растереть с сахаром в макитре, но также можно использовать блендер (получится быстрее).

Также можно взять готовую маковую начинку

Грецкие орехи подсушить на сухой сковороде, слегка измельчить скалкой. Можно добавить и другие орехи, но с грецкими получается вкуснее всего.

Если будете добавлять изюм, то его нужно промыть.

Когда все ингредиенты готовы, можно готовить кутью. Для этого нужно в пшеницу добавить растертый мак, грецкие орехи, сухофрукты, мед и халву по желанию. Кутья получается густая. А если вы любите такую кутью, как суп по консистенции, то нужно заранее вскипятить и остудить воду.

Затем сначала смешать пшеницу с водой, а потом добавить другие ингредиенты.

Чтобы получилась вкусная кутья на Рождество, блюдо обязательно должно настояться. Поэтому лучше всего приготовить ее заранее, хотя бы за 12 часов.

Как приготовить рождественскую кутью?

Источник: 1 Минута