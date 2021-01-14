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Самый вкусный татарский пирог с творогом: тесто тонкое, нежное, а начинка очень сочная

Самый вкусный татарский пирог с творогом: тесто тонкое, нежное, а начинка очень сочная

Татарский пирог готовится из самых доступных продуктов. Чтобы выпечка получилась бесподобной, берите вкусный творог и обязательно качественные дрожжи.

Пирог с творогом – ингредиенты для теста:

  • Вода – 130 мл
  • Сухие дрожжи – 8 г или прессованные –25 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Масло подсолнечное – 50 г
  • Сахар – 30 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Ванилин – 0,5 г
  • Мука пшеничная – 270 г

Для творожной начинки:

  • Творог 5-9% жирности – 500 г
  • Сахар – 90 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Ванилин

Ванильная крошка:

  • Мука пшеничная – 50 г
  • Сахар – 20 г
  • Масло сливочное – 25 г
  • Ванилин

Для смазывания:

  • 1 яичный желток, смешанный с 1 ч. л. молока

Самый вкусный татарский пирог с творогом: тесто тонкое, нежное, а начинка очень сочная Рецепт пирога с творогом и ванильной крошкой

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворить дрожжи и сахар.

2. Муку просеять, смешать с ванилином и солью. Перемешать венчиком. Влить растительное масло, растопленное сливочное масло и дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто. Накрыть миску с тестом пленкой, оставить при комнатной температуре на один час.

3. Творог тщательно растереть ложкой. Добавить сахар, ванилин и яйца. Перемешать до однородности. Начинка готова.

4. Тесто разделить на 1/3 и 2/3 части. Большую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Толщина примерно 4 мм. Форму застелить пергаментом. Переложить пласт теста, сделать небольшие бортики.

5. Затем равномерно выложить творожную начинку, не доходя до краев.

6. Вторую часть теста также раскатать в тонкий прямоугольный пласт, накрыть начинку, и защипнуть края пирога "веревочкой". Подробно смотрите в видео в конце рецепта. Пирог смазать желтком.

7. Как приготовить ванильную крошку? Смешать холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, с мукой, сахаром и ванилином. Перетереть массу руками в крошку. Затем посыпать пирог.

8. Выпекать пирог с творогом 35 минут при 180℃.

Источник: 1 Минута

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