Самый вкусный татарский пирог с творогом: тесто тонкое, нежное, а начинка очень сочная

Татарский пирог готовится из самых доступных продуктов. Чтобы выпечка получилась бесподобной, берите вкусный творог и обязательно качественные дрожжи.

Пирог с творогом – ингредиенты для теста:

Вода – 130 мл

Сухие дрожжи – 8 г или прессованные –25 г

Сливочное масло – 50 г

Масло подсолнечное – 50 г

Сахар – 30 г

Соль – 0,5 ч. л.

Ванилин – 0,5 г

Мука пшеничная – 270 г

Для творожной начинки:

Творог 5-9% жирности – 500 г

Сахар – 90 г

Яйца куриные – 2 шт.

Ванилин

Ванильная крошка:

Мука пшеничная – 50 г

Сахар – 20 г

Масло сливочное – 25 г

Ванилин

Для смазывания:

1 яичный желток, смешанный с 1 ч. л. молока

Рецепт пирога с творогом и ванильной крошкой

Способ приготовления:

1. В теплой воде растворить дрожжи и сахар.

2. Муку просеять, смешать с ванилином и солью. Перемешать венчиком. Влить растительное масло, растопленное сливочное масло и дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто. Накрыть миску с тестом пленкой, оставить при комнатной температуре на один час.

3. Творог тщательно растереть ложкой. Добавить сахар, ванилин и яйца. Перемешать до однородности. Начинка готова.

4. Тесто разделить на 1/3 и 2/3 части. Большую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Толщина примерно 4 мм. Форму застелить пергаментом. Переложить пласт теста, сделать небольшие бортики.

5. Затем равномерно выложить творожную начинку, не доходя до краев.

6. Вторую часть теста также раскатать в тонкий прямоугольный пласт, накрыть начинку, и защипнуть края пирога "веревочкой". Подробно смотрите в видео в конце рецепта. Пирог смазать желтком.

7. Как приготовить ванильную крошку? Смешать холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, с мукой, сахаром и ванилином. Перетереть массу руками в крошку. Затем посыпать пирог.

8. Выпекать пирог с творогом 35 минут при 180℃.

Источник: 1 Минута