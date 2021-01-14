Самый вкусный татарский пирог с творогом: тесто тонкое, нежное, а начинка очень сочная
Татарский пирог готовится из самых доступных продуктов. Чтобы выпечка получилась бесподобной, берите вкусный творог и обязательно качественные дрожжи.
Пирог с творогом – ингредиенты для теста:
- Вода – 130 мл
- Сухие дрожжи – 8 г или прессованные –25 г
- Сливочное масло – 50 г
- Масло подсолнечное – 50 г
- Сахар – 30 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Ванилин – 0,5 г
- Мука пшеничная – 270 г
Для творожной начинки:
- Творог 5-9% жирности – 500 г
- Сахар – 90 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Ванилин
Ванильная крошка:
- Мука пшеничная – 50 г
- Сахар – 20 г
- Масло сливочное – 25 г
- Ванилин
Для смазывания:
- 1 яичный желток, смешанный с 1 ч. л. молока
Рецепт пирога с творогом и ванильной крошкой
Способ приготовления:
1. В теплой воде растворить дрожжи и сахар.
2. Муку просеять, смешать с ванилином и солью. Перемешать венчиком. Влить растительное масло, растопленное сливочное масло и дрожжевую смесь. Замесить мягкое тесто. Накрыть миску с тестом пленкой, оставить при комнатной температуре на один час.
3. Творог тщательно растереть ложкой. Добавить сахар, ванилин и яйца. Перемешать до однородности. Начинка готова.
4. Тесто разделить на 1/3 и 2/3 части. Большую часть раскатать в тонкий прямоугольный пласт. Толщина примерно 4 мм. Форму застелить пергаментом. Переложить пласт теста, сделать небольшие бортики.
5. Затем равномерно выложить творожную начинку, не доходя до краев.
6. Вторую часть теста также раскатать в тонкий прямоугольный пласт, накрыть начинку, и защипнуть края пирога "веревочкой". Подробно смотрите в видео в конце рецепта. Пирог смазать желтком.
7. Как приготовить ванильную крошку? Смешать холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, с мукой, сахаром и ванилином. Перетереть массу руками в крошку. Затем посыпать пирог.
8. Выпекать пирог с творогом 35 минут при 180℃.
Источник: 1 Минута