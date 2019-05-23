Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:51
Просмотров: 175

Саржин яр и Парк Горького соединит пешеходная дорога

В Харькове парк Горького и Саржин яр планируют соединить пешеходной дорогой. Об этом рассказал директор Департамента коммунального хозяйства мэрии Алексей Богач.

Саржин яр и Парк Горького соединит пешеходная дорога

"Рекреационная зона увеличена в разы, и люди, которые гуляют в парке и хотят перейти в сторону Ботанического сада, смогут это делать по асфальтированной освещенной дороге", - рассказал чиновник.

По его словам, в данный момент в яру продолжается реконструкция. Там уже установили новую спортивную площадку и теннисные столы, в скором времени рядом появится детская площадка с прорезиненным покрытием, батуты, скалолазное оборудование и другие аттракционы.

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В парке Горького появилась цветочная инсталляция (фото)
21.09.2018 14:08    735
Возле парка Горького на выходных закроют парковку
05.09.2018 14:20    373
В парке Горького харьковские школьники отмечают праздник Первого звонка
03.09.2018 13:47    356
В парке Горького введут вход на аттракционы по карточкам
18.07.2018 17:02    729
В парке Горького появится очень дорогой аттракцион из Италии
04.04.2018 09:05    1205
Парком Горького интересуется посол Кипра
26.03.2018 15:50    579
Во время весенних каникул в парке Горького пройдут развлекательные мероприятия: афиша с 26 марта по 1 апреля
26.03.2018 12:50    600
Канатная дорога в Харькове когда-то не была аттракционом
20.03.2015 09:20    1018
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 