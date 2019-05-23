Саржин яр и Парк Горького соединит пешеходная дорога

В Харькове парк Горького и Саржин яр планируют соединить пешеходной дорогой. Об этом рассказал директор Департамента коммунального хозяйства мэрии Алексей Богач.

"Рекреационная зона увеличена в разы, и люди, которые гуляют в парке и хотят перейти в сторону Ботанического сада, смогут это делать по асфальтированной освещенной дороге", - рассказал чиновник.

По его словам, в данный момент в яру продолжается реконструкция. Там уже установили новую спортивную площадку и теннисные столы, в скором времени рядом появится детская площадка с прорезиненным покрытием, батуты, скалолазное оборудование и другие аттракционы.

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