Серебряная свадьба Ольги Сумской и Виталия Борисюка: четверть века вместе и снова под венец

Актриса Ольга Сумская замужем за Виталием Борисюком уже целых 25 лет. Недавно они отпраздновали свою серебряную свадьбу, и показали архивные снимки — как оказалось, сохранить такие нежные и трепетные чувства, и пронести их сквозь четверть века — возможно.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк: фото со свадьбы

Ольга Сумская и Виталий Борисюк: фото со свадьбы

Ольга Сумская и Виталий Борисюк: фото со свадьбы

На момент знакомства Сумская была замужем за Евгением Паперным и воспитывала семимесячную дочку Антонину

Но актриса не смогла устоять перед чарами Борисюка и решила уйти от первого мужа. А Виталий не переставал удивлять избранницу, задаривая ее шикарными подарками. Уже 25 лет они идут по жизни рука об руку, развиваясь оба в актерстве. И за это время между ними даже не было конкуренции! По словам актрисы, ей никогда не скучно с мужем. Как говорит Сумская, гармония в них самих. Сейчас Сумская и Борисюк воспитывают дочь Анну, которая родилась в 2002 году.

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Источник: 1 Минута