Сергей Бабкин, страдающий тяжелой болезнью глаз, отправился в Австрию на вторую операцию

Недавно стало известно, что украинский артист Сергей Бабкин потерял почти 70% зрения и ему требуется срочная операция. Поскольку в Украине нет необходимых препаратов, артист проходит лечение в Австрии. Изначально планировалось, что Сергею понадобится одна операция. Однако после того, как музыкант приехал делать плановую операцию в Вену и прошел там дополнительное исследование, оказалось, что одного оперативного вмешательства не достаточно.

Сергей Бабкин

5 февраля Сергею Бабкину прооперировали только один глаз, после чего он вернулся в Украину на реабилитацию. А уже сегодня, 17 февраля, музыкант вместе со своей женой снова отправились в Вену, где врачи должны посмотреть, как организм реагирует на операцию, а тогда уже прооперируют и другой глаз. Об этом стало известно с Инстаграм-аккаунта жены Сергея. Снежана Бабкина опубликовала совместное с мужем фото, где они позировали на борту самолета. На фото супруги сидели приобнявшись, Снежана держала мужа за руку.

https://www.instagram.com/p/CLZUHTPg4n4/?igshid=1xagu3t6w0k0n

"И снова Моцарт! И снова Вена!", — подписала фото Снежана.

Точная дата, когда Сергею сделают уже вторую операцию, пока не известна.

Напомним, в начале 2021 года Сергею Бабкину поставили серьезный диагноз, который встречается крайне редко. Диагноз звучит так — воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости. В результате этого певец уже потерял 70% центрального зрения.

Источник: 1 Минута