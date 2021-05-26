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Сергей Лазарев спел в дуэте с 7-летним сыном: мальчик поразил публику талантом

Сергей Лазарев спел в дуэте с 7-летним сыном: мальчик поразил публику талантом

38-летний артист Сергей Лазарев — закоренелый холостяк. Однако это не помешало ему стать отцом двоих детей. Сергей дважды воспользовался услугами суррогатной матери и стал отцом мальчика и девочки. Старшему сыну Сергея Никите сейчас 7 лет, а доченьке Анне всего 2 года.

Сергей Лазарев спел в дуэте с 7-летним сыном: мальчик поразил публику талантом Сергей Лазарев с детьми

Стоит отметить, что Лазарев редко показывает своих детей на публику. Более того, о существовании сына Лазарева стало известно только когда мальчику исполнилось 2 года. Однако недавно Сергей Лазарев с маленьким Никитой появились вместе на сцене праздничного  концерта в честь 30-летия театра-​студии "Непоседы".  Они спели песню "Это все она". Это было первое выступление мальчика на большой сцене. На видео видно, что Никита сначала очень стесняется, но ближе к середине даже начал повторять за папой танцевальные движения.

https://www.instagram.com/p/CPTeAe7AgQQ/?utm_medium=copy_link

Пользователи Сети по достоинству оценили выступление отца и сына.

"Молодец , хорошая смена, отлично уже поет", "Молодцы, приятно смотреть", "Отлично выступил Никита!", "Очень мило", "Браво", "Такой милашка ! Поёт здорово!", "Ой, какой умничка. Талантливый мальчик", "Очень красивая семья" — пишут комментаторы.

Стоит отметить, что Никита идет по стопам своего отца. В свои 7 лет мальчик занимается музыкой и ходит в танцевальную студию.

Источник: 1 Минута

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