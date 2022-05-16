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Шаманка из Казахстана ясновидящая Кажетта Ахметжанова дала прогноз для Галкина и Пугачевой: кому грозит тюрьма?

Шаманка из Казахстана ясновидящая Кажетта Ахметжанова дала прогноз для Галкина и Пугачевой: кому грозит тюрьма?

По слухам, за то, что известный пародист неоднократно высказывался нелестным образом про действия рф, он может поплатиться тюремным сроком.

Сразу же после вторжения россии в Украину, Максим Галкин, Алла Пугачева с детьми покинули пределы рф. Сейчас они проживают в Израиле, вероятно, в ближайшее время в планы звездной пары возвращение в россию не входит.

У ясновидящей Кажетты Ахметжановой, известной по телевизионному проекту "Битва экстрасенсов", есть собственное мнение о том, что в дальнейшем ожидает Примадонну и ее супруга.

Шаманка из Казахстана ясновидящая Кажетта Ахметжанова дала прогноз для Галкина и Пугачевой: кому грозит тюрьма? Кажетта Ахметжанова

Шаманка из Казахстана считает, что все происходящее с юмористом - результат отлично спланированных действий завистников Галкина. Простыми словами, телеведущий перешел кому-то дорогу.

Ясновидящая заявляет, что против звездной семьи организована настоящая травля, спланированная давно, так как он слишком кого-то разозлил. Ахметжанова думает, что зло направлено из близкого круга Максима.

Шаманка говорит, что все равно Примадонна и Галкин вернутся в россию. Это обязательно произойдет.

По словам экстрасенса, все неприятные действия против знаменитой пары прекратятся, многое забудется, и пародист снова начнет восстановление карьеры в россии.

Ахметжанова говорит, что инициатором возвращения семьи в россию станет именно Алла Борисовна. Ясновидящая заявляет, что переезд произойдет не позже начала 2023 года.

О будущем Пугачевой экстрасенс высказывается, как о жизни без неприятностей, ведь у нее очень сильная энергетика, и постоянная защита ангела-хранителя.

Источник: 1 Минута

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