Шик-блеск-красота. Пайетки – как не выглядеть сорокой

Украшать одежду кусочками блестящего металла человечество начало примерно 7 тысяч лет тому назад. Мониста, монетки, брусочки, колечки, кружочки, треугольники, чешуйки – в истории моды было немало самых разнообразных paillette, а в переводе с французского – золотинок. Сейчас серебристые, цветные и золотистые платья с пайетками снова на пике моды. Интернет-магазин Dressa предлагает новую коллекцию элегантных нарядов с остромодной отделкой.

Знай меру

Украшенные пайетками наряды великолепно выглядят при вечернем освещении. Если у вас на работе строгий дресс-код – оставьте блестки на вечер. Сверкающим чешуйками для большей декоративности украшают сценические костюмы, веера, сумки и обувь. Блестящее платье из мега-блесток или полностью покрытое флуоресцентными золотинками уместно на дискотеке, в ночном клубе, на дружеской вечеринке. В остальных случаях отделка пайетками не должна заполнять более 15-20% наряда.

Пайетки сложны в уходе, могут помяться, оторваться и не переносят машинную стирку. Выбирайте наряды с отделкой пайетками верхней части одежды, с минимальным уровнем сминаемости и складок: плечи, горловина, рукав, лиф и спинка.

Блеск и рисунки

В коллекции магазина Dressa представлены свободные трапециевидные платья со свободным рукавом, в котором черный фон оттеняется полностью зашитым пайетками верхом. Интересно смотрится платье глубокого темно-синего цвета, в котором полоса из синих сверкающих кружочков на уровне груди поддержана полосой на подоле платья с отступом 7см от края. Анималистичную вышивку белыми и темно-синими блестками в ярко-синем платье стилисты применили для отделки рукава и асимметричной вставки в районе талии.

Тонкая отделка

Элегантное платье с отделкой фатином и вышивкой с применением пайеток опровергает утверждение отдельных критиков о том, что блестки – это вульгарно. Изящный рисунок украшает наряд и задает торжественный стиль. Блестящая отделка платья не требует дополнительных ювелирных украшений: наряд абсолютно самодостаточен.

Русалочьи танцы

Вы любите танцевать сальсу? Тогда это платье – для вас. Широкая юбка с красивыми фалдами всего лишь фон для великолепного лифа. Полностью покрытый пайетками верх и рукавичками переливаются цветами Адриатического моря. Широкий вырез невероятно соблазнительный и подчеркивает грудь и нежную кожу. Достойное платье для веселой летней вечеринки.

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