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Шлюб нас ще більше зблизив, – Світоліна розповіла про подружнє життя

Шлюб нас ще більше зблизив, – Світоліна розповіла про подружнє життя

Українська тенісистка Еліна Світоліна розповіла про подружнє життя з французом Гаелем Монфісом. Вона запевнила, що їхні стосунки не змінилися після весілля.

Ми, як і раніше, іноді разом тренуємося. Як і раніше, іноді обговорюємо теніс. Іноді намагаємось про нього не розмовляти,
– сказала українська тенісистка.

Світоліна наголосила, що шлюб лише зблизив пару. А весілля об'єднало всю родину тенісистів.

"Але взагалі шлюб нас ще більше зблизив. У нас було чудове весілля в тому плані, що зібралися обидві сім'ї. І це рідкість, бо мої батьки в Україні, його батьки – у Франції, Гваделупі, на Мартиніці. Усі розкидані. Так що було чудово бачити всіх в одному місці", – зазначила Еліна.

Источник: sport.24tv.ua/

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Темы: любовь

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