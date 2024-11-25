Що робити, якщо у собаки діарея

Якщо у вашого улюбленця з’явились симптоми розладу шлунку, потрібно виявити причину, знати, що дати собаці від проносу, та почати лікування якомога швидше. Діарея часто виникає як захисний механізм для очищення організму, але інколи стан може бути спричинений небезпечними збудниками чи хворобами, тому необхідна своєчасна діагностика.

Що може спровокувати пронос

Можливі причини діареї:

неякісна їжа;

раціон, у якого закінчився термін придатності;

непереносність компонентів харчування;

неправильно підібраний корм;

заборонені продукти для собак у раціоні (тісто, сирі яйця, виноград, шоколад, горіхи, родзинки, продукти зі штучними барвниками і консервантами тощо);

занадто жирна їжа (молочні продукти, ковбасні вироби).

Обов’язково потрібно дотримуватися раціону та графіку харчування, не перегодовувати тварину.

Як лікувати діарею у собаки

Якщо пронос був неодноразовим і продовжується тривалий час, потрібна термінова консультація ветеринара для виявлення причин виникнення хворобливого стану. У разі ерозії кишківника потрібно відновити мікрофлору для нормалізації його роботи. Якщо ви вагаєтесь щодо лікування, терапію має підбирати лікар.

Для полегшення симптомів і зменшення рівня токсинів в організмі можна дати звичайне активоване вугілля або спеціальні сорбенти для собак. Таблетки потрібно подрібнити та розчинити у воді, а потім дати тварині. Вугілля не дають собаці більше ніж 1–2 дні, оскільки через приймання сорбенту корисні речовини не будуть засвоюватися в організмі. Після сорбентів тварині дають спеціальні гелі, що відновлюють кишківник після нападів діареї.

Чим годувати собаку у разі розладу шлунку

Під час лікування та до зникнення тривожних симптомів у тварини має бути дієтичний раціон. У першу добу не годуйте собаку, а давайте їй багато води. Поїти важливо, оскільки так у тварини відновлюється організм після хвороби завдяки калію та натрію в чистій рідині. На другий день можна дати трохи їжі, наприклад відварене нежирне м'ясо. Пробіотики додають в раціон лише за призначенням лікаря. Потім поступово додаються овочі та відварений рис. На 5–6-й день, якщо діарея чи нудота зникли, можна повертатися до звичного режиму годування. Не перегодовуйте собаку, краще давати їжу невеликими порціями та достатньо поїти водою.

Консультуйтеся з ветеринаром стосовно лікування тварини. Дотримуйтеся здорового раціону та спостерігайте за собакою. Швидкого одужання та гарного самопочуття вашому улюбленцю!