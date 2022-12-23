Що таке роли темпура: п'ять цікавих фактів та особливостей

Роли в темпурі - Страва, що відноситься до класики японської кухні. Маленькі рулети з начинкою, загорнутою у сушені водорості та спеціальний рис, вмочують у кляр і піддають тепловій обробці. В результаті зовнішня частина рулету набуває золотистого відтінку і незвичайного аромату.

Гарячі роли особливо актуальні в холодну пору року. Вони використовуються різні види начинки: м'ясна, рибна, овочева. Вибір залежить від ваших уподобань.

Цікаві факти

Гарячі суші полюбилися багатьом поціновувачам азіатської кухні, тому про них хочеться дізнатися більше.

Походження страви

Роли — традиційно японська закуска, тоді як темпура має інше походження. Вперше подібний кляр у Японії був використаний у 16 столітті. У той період на територію міста Нагасакі приїхали проповідники з Португалії та розповіли мешканцям про свій варіант кляру. Місцевим мешканцям сподобалося тісто, і вони почали його використовувати. Як з'ясувалося пізніше, в Португалії рецепт був швидко втрачений і знову набув популярності разом з японськими стравами.

Особливі інгредієнти

Ключовий інгредієнт ролів у темпурі – особливий кляр, якими можна із задоволенням похрумтіти. При цьому страва дуже повітряна та ніжна. Подібний ефект досягається за рахунок інгредієнтів, що використовуються. Продукти для приготування тіста :

Дуже холодна вода, до якої кухарі додають кубики льоду.

Спеціальне борошно, що складається в рівних частках з рисової та пшеничного.

Допускається додавання розпушувача та крохмалю з кукурудзи.

Свіжі яйця та сухарі для паніровки.

Все це поєднується до однорідної маси за особливою технологією і перетворюється на першокласний кляр.

Особливості використання норі

В рамках класичного рецепту начинку загортають у рис, а зверху обертають сушеними водоростями норі . Для темпури технологія відрізняється. Водорості обертають саму начинку, а зверху розміщують рис. Все це мачають у кляр і обсмажують. Причина такої зміни - неможливість закріплення тесту на норії, а на рисі воно відмінно тримається. Але в деяких ресторанах можна зустріти і варіант з темпурою , нанесеною безпосередньо на норії, що говорить про особливу майстерність кухаря.

Олія для обсмажування

На території нашої країни для обсмажування використовують два види олії: соняшникову та оливкову. У Європі експериментують ще й із кокосовим. У Японії для цих цілей застосовується лише рисове чи кунжутне.

Технологія використання олії наступна: для овочевих начинок її нагрівають до +170 градусів, а для м'ясних та рибних – до +180 градусів. Після обсмажування отримані роли промочують паперовими рушниками, щоб прибрати надлишки жиру та зробити їжу менш калорійною.

Подання страви

У подачі гарячих роликів немає жодного секрету, але є одне правило: вони мають бути досить теплими. Температурний режим дуже важливий, інакше страва втратить особливий смак та аромат. На додаток до ролів прийнято ставити на стіл соєвий соус, васабі , імбир.

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Щоб замовити суші темпура , необов'язково виходити з дому чи офісу. Достатньо замовити доставку, сплативши послуги зручним способом. Це чудове рішення для повноцінного перекушування, адже в сучасному темпі життя все менше людей готові витрачати час на приготування їжі. Можна піти до ресторану, але це також забере чимало часу. Для працівників компаній похід у кафе на роли не завжди прийнятний варіант, оскільки обідньої перерви просто не вистачить. У всіх описаних випадках проблема вирішується за допомогою доставки від фудкорту Roll Club . Просто відкрийте меню на сайті або у додатку, знайдіть роли темпура та зробіть замовлення!