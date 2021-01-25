Шоколадная королевская ватрушка: нежная творожно-кремовая масса и вкусное песочное тесто. Бесподобный пирог

Шоколадная королевская ватрушка напоминает сырки в глазури. Готовится пирог не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Продукты для песочного теста:

170 г муки

30 г какао порошка

80 г сахарной пудры

130 г сливочного масла (мягкого)

1/2 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Творожный слой:

600 г творога

150 г сметаны 20-25%

2 яйца

30 г кукурузного крахмала

150 г сахара

8 г ванильного сахара

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Приготовление:

1. В муку добавить сахарную пудру, разрыхлитель, соль. Просеять какао-порошок и перемешать смесь.

2. Добавить сливочное масло, нарезанное кубиками, и перетереть руками до состояния крупной крошки.

3. Половину крошки переложить в форму и разровнять, немного прижимая (дно формы диаметром 21-22 см застелить пергаментом). Вторую часть крошки убрать в холодильник. Запекать основу для ватрушки 15-18 минут при 180 градусах.

4. Если творог крупнозернистый, его нужно перебить блендером. Затем добавить яйца, сахар, ванильный сахар и сметану. Хорошо перемешать обычным венчиком до однородности. Блендером не взбивать.

5. В творожную массу всыпать крахмал и еще раз перемешать.

6. Готовую основу достать из духовки, дать немного времени, чтобы остыла. Затем можно распределить всю творожную массу, сверху высыпать вторую часть крошки.

7. Выпекать пирог около 60 минут при 170 градусах.

Желательно королевскую ватрушку полностью остудить, а лучше даже на ночь поставить в холодильник. Украсить пирог можно ягодами. Например, малиной, как в данном рецепте.

Источник: 1 Минута