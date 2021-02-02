Шоколадный пирог миллионера: вариант угощения для гостей и детей

Ингредиенты

375 г пачка десертного песочного теста

1 чайная ложка ванильной пасты или экстракта

мука для присыпки

250 г карамели (мы использовали карамель Carnation из банки)

100 г 70% простого шоколада, измельченного на кусочки

100 г белого шоколада, измельченного на кусочки

6 столовых ложек топленого масла

2 яйца плюс 3 яичных желтка

4 ст. Л. Сахарной пудры

сахарная пудра и сливки для подачи (по желанию)

Метод

Шаг 1

Разломите тесто на куски и бросьте в кухонный комбайн. Сбрызните ванильную пасту и взбивайте, пока ваниль не покроет тесто (экстракт должен полностью впитаться). Выложите его на присыпанную мукой поверхность, скатайте в шар, затем раскатайте, чтобы выровнять форму для торта диаметром 23 см (оставьте любое выступающее тесто, так как вы обрежете его, когда пирог запечется). Охладите 30 минут.

Шаг 2

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Выстелите тесто жиронепроницаемой бумагой. Залейте фасолью, запекайте вслепую 15-20 минут, затем удалите бумагу и фасоль и запекайте еще 5-10 минут до бледно-золотистого цвета. Осторожно распределите карамель по основе и отложите, пока будете делать начинку. Опустите духовку до 180C / 160C вентилятор / газ 4.

Шаг 3

Растопите шоколад в миске на сковороде с едва кипящей водой, затем добавьте растопленное масло. Взбейте яйца, желтки и сахар вместе с помощью электрического венчика в большой миске в течение 10 минут, пока они не станут бледными и достаточно густыми, чтобы оставить след при поднятии взбивателя. Вложите растопленный шоколад большой металлической ложкой и соскребите в емкость.

Шаг 4

Выпекать 20-25 минут - поверхность должна застыть и вздуться, но с легким покачиванием. Охладите, затем охладите не менее 3 часов или всю ночь, прежде чем посыпать сахарной пудрой и подавать на стол.

Источник: 1 Минута