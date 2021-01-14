На Ютуб-канале "Кухарня" появилось интересное видео, в котором рассказывается о рецепте шикарного и невероятно нежного чизкейка.

Мы решили пошагово разобрать этот особый рецепт и рассказать вам. Не забудьте сохранить себе его, чтобы в самый нужный момент не потерять.

Вы будете удивлены, но, судя по рецепту, для приготовления этого вкусного десерта, вам понадобится всего три ингредиента и 15 минут своего времени.

Этот чизкейк из шоколада сможет сделать даже тот, кто не умеет готовить

Ингредиенты для чизкейка:

черный шоколад (50-60% содержание какао) - 250 г (200 г для торта, 50 граммов для глазури)

творожно-сливочный сыр - 400 г (комнатной температуры)

сливки 15% - 50 мл.

Пошаговый процесс приготовления

1. Ломаем 200 граммов шоколада на кусочки и растапливаем его в микроволновой печи.

Шоколадный торт без выпечки - рецепт чизкейка из трех ингредиентов

2. Высыпаем творог в миску и заливаем растопленным шоколадом. Перемешиваем шоколад и сыр с помощью блендера.

3. Полученную массу высыпаем в форму 16 см. Распределяем по форме. Ставим в холодильник на 2 часа.

Шоколадный торт без выпечки - рецепт чизкейка из трех ингредиентов

4. Для глазури смешиваем 50 г сливок и 50 граммов шоколада. Растапливаем в микроволновке. Покрываем торт глазурью.

Детальное пошаговое приготовления шоколадного чизкейка, смотрите в коротком видео.

Сочетание горького шоколада и нежного сырно-сливочного сыра точно придется по вкусу любителям необычных десертов. Каждый кусочек просто тает во рту, оставляя приятный шоколадный привкус.

Источник: 1 Минута