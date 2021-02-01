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Шоколадный торт “Киндер Пингви”: как сделать вкусный десерт с воздушным сливочным кремом и глазурью?
Готовый шоколадный торт разрезают на кусочки, и подают порционно каждому гостю. Выглядит десерт и по вкусу напоминает известное во всем мире пирожное с молочной начинкой – "Киндер Пингви".
Ингредиенты для теста:
- 2 яйца
- 80 г сахара
- 30 г растительного масла
- 65 г кефира комнатной температуры
- 80 г муки
- 25 г кукурузного крахмала
- 15 г какао
- 3 г разрыхлителя
Для крема:
- 140 г сливок 33 %
- 60 г сгущенного молока
Для шоколадной глазури:
- 30 г сливочного масла
- 50 г молока
- 40 г молочного шоколада
- 40 г черного шоколада
Приготовление:
- В миску разбить два яйца, добавить сахар. Взбить миксером до пышной и светлой массы. Продолжая взбивать влить растительное масло, а затем и кефир.
- Смешать муку, какао, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Сухую смесь просеять в ячную массу. Перемешать венчиком до однородности. Вылить шоколадное тесто в форму (20на30), застеленную бумагой для выпечки, разровнять. Выпекать 10 минут при 180 градусах.
- Охлажденные сливки взбить миксером до пышности. Добавить сгущенное молоко, перемешать миксером.
- Готовый корж извлечь из формы, остудить, разрезать на две равных части. Должно получиться два тонких коржа.
- Один корж положить на блюдо, на него ровным слоем выложить сливочный крем. Сверху накрыть вторым коржом. Поставить торт в холодильник.
- В небольшой кастрюле смешать сливочное масло, молоко и поставить на медленный огонь. При этом постоянно перемешивать, чтобы масло полностью растворилось, и смесь стала однородной. Затем снять с огня.
- В горячую молочную смесь добавить кусочки шоколада. Размешать. Глазурью покрыть торт. Красиво выровнять кондитерским шпателем. Отправить десерт в морозилку на 20 минут или на несколько часов в холодильник.
Как приготовить шоколадный десерт, смотрите видео:
Источник: 1 Минута
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