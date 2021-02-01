Шоколадный торт “Киндер Пингви”: как сделать вкусный десерт с воздушным сливочным кремом и глазурью?

Готовый шоколадный торт разрезают на кусочки, и подают порционно каждому гостю. Выглядит десерт и по вкусу напоминает известное во всем мире пирожное с молочной начинкой – "Киндер Пингви".

Ингредиенты для теста:

2 яйца

80 г сахара

30 г растительного масла

65 г кефира комнатной температуры

80 г муки

25 г кукурузного крахмала

15 г какао

3 г разрыхлителя

Для крема:

140 г сливок 33 %

60 г сгущенного молока

Для шоколадной глазури:

30 г сливочного масла

50 г молока

40 г молочного шоколада

40 г черного шоколада

Приготовление:

В миску разбить два яйца, добавить сахар. Взбить миксером до пышной и светлой массы. Продолжая взбивать влить растительное масло, а затем и кефир. Смешать муку, какао, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Сухую смесь просеять в ячную массу. Перемешать венчиком до однородности. Вылить шоколадное тесто в форму (20на30), застеленную бумагой для выпечки, разровнять. Выпекать 10 минут при 180 градусах. Охлажденные сливки взбить миксером до пышности. Добавить сгущенное молоко, перемешать миксером. Готовый корж извлечь из формы, остудить, разрезать на две равных части. Должно получиться два тонких коржа. Один корж положить на блюдо, на него ровным слоем выложить сливочный крем. Сверху накрыть вторым коржом. Поставить торт в холодильник. В небольшой кастрюле смешать сливочное масло, молоко и поставить на медленный огонь. При этом постоянно перемешивать, чтобы масло полностью растворилось, и смесь стала однородной. Затем снять с огня. В горячую молочную смесь добавить кусочки шоколада. Размешать. Глазурью покрыть торт. Красиво выровнять кондитерским шпателем. Отправить десерт в морозилку на 20 минут или на несколько часов в холодильник.

Как приготовить шоколадный десерт, смотрите видео:

Источник: 1 Минута