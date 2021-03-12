Шпинатные, свекольные и морковные блины: актриса Ольга Сумская поразила своими кулинарными предпочтениями

Ольга Сумская похвасталась своими блинами — для любителей гастрономических странностей

"Еще пару дней можно побаловать себя вкусностями! Предлагаю приготовить разноцветные блины! Все очень просто! Делаем ТЕСТО: взбиваем яйца с молоком и мукой, добавляем соли, масла, разделяем тесто на три тарелки и добавляем сок из вареной свеклы (натереть и отжать на сито), во вторую миску с тестом добавляем сок шпината (взбить листья шпината блендером, добавив пару столовых ложек воды, чтобы схватилась, отжать на сито или марлю), в третью миску сок сырой моркови, или, как вариант -КУРКУМЫ, ( морковь натереть и отжать на сито)! У нас получилось три разноцветных теста, как светофор!",

Публика любит ее за простоту, легкость, профессионализм и прекрасную улыбку, которая не блекнет с годами. В канун масленицы она решила похвастаться своими достижениями — публика удивилась тому, что Ольга очень талантливая — и готовить умеет, и на сцене молодец. Однако блинчики Сумская посоветовала приготовить далеко не классические, а с необычными вкусами и яркими цветами — а главное — без искусственных красителей.

— поделилась народная артистка Украины в своем личном блоге в социальной сети Инстаграм.

https://www.instagram.com/p/CMUM4G1hp_Z/?igshid=a614clwzyldn

К слову, на фото Ольга еще раз показала свою молодость — ей уже за 50 лет, а выглядит она очень подтянуто и всегда ухоженно. Интересно, что пластику Сумская не делала, если верить ее словам, а тонны косметики она не любит — предпочитает только подчеркнуть естественную красоту, и ничего более.

Источник: 1 Минута