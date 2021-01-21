Шри-Ланка открыла границы: что изменилось для туристов
С 21 января популярный курорт Шри-Ланка открыл границы для туристов. Так, отдыхающие смогут посетить множество интересных мест только с отрицательным тестом на коронавирус.
Как отмечается, местная власть приняла все меры предосторожности в связи с пандемией. Об этом сообщает издание AP News.
Как стало известно, первые две недели туристы смогут останавливаться только в одной из гостиниц страны.
Для въезда на курорт необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не позднее 96 часов до прибытия.
Кроме того, отдыхающим нужно будет сделать такой же тест перед заселением в отель и спустя пять дней пребывания там.
Стоит отметить, что также появился список достопримечательностей, которые смогут посетить туристы во время отпуска:
Храм Священного Зуба в Канди;
Национальные парки Яла, Эт-Атуру Севана, Каудулла, Удавалаве;
Королевский пещерный храм Дамбулла;
Золотой храм;
Королевский ботанический сад;
Лаксала Канди и ветви Пиннавела;
Открытый зоопарк Пиннавела;
Приют для слонов;
Крепость Сигирия;
Наблюдение за китами Мириссы.
Напомним, ранее 28 декабря Шри-Ланка приняла первых туристов. По словам Ранатунга, это был пилотный проект. Все отдыхающие прошли ПЦР-тестирование и во время пребывания в стране сдали еще дополнительные тесты.