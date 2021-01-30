Сильно постаревшая Валерия удивила уставшим внешним видом и глубокими морщинами: возраст не щадит

"Шлю вам поцелуй, мои хорошие! Что - то забросила я Инстаграм в последнее время. Каюсь", — написала супруга Иосифа Пригожина в описании к своему селфи выходного дня.

Там женщина показывает свой отдых, личную жизнь, мужа и семью. Недавно Валерия выложила новое фото, где она якобы пускает воздушный поцелуй на камеру. Поклонники были напуганы — если взглянуть на лицо певицы крупным планом, можно увидеть как сильно на ее лице отразился возраст — глубокие морщины она прячет под толстым слоем косметики и фильтрами.

https://www.instagram.com/p/CKq2yMgliXa/?igshid=n9jtvbvp5fvu

Видно, что Валерия сделала снимок в одном из кафе — на фоне панорамные окна, отражения больших комнатных цветов и столики, на которых есть табличка резерва.

Сама Валерия оделась в кремовую футболку, поверх которого надела джинсовый оверсайз-жакет.

Макияж Валерия решила не делать. Судя по ровному тону лица, она нанесла только тональный крем. От укладки ничего необычного ожидать не стоило — просто прямые волосы, которые небрежно уложены на плечи.

Вот что поклонники написали в комментариях:

Какие у Вас глазки красивые, мы Вас так ждали Здоровья всей вашей семье! то нормально — потерять себя на некоторое время. В книгах, в музыке, в искусстве...Позволь себе заблудиться.(с) Только что увидела такую фразу) Вы как всегда прекрасны

Напомним, недавно Валерия отдыхала со своим супругом за границей, где сильно повредила ногу.

Источник: 1 Минута