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Сильно постаревшая Валерия удивила уставшим внешним видом и глубокими морщинами: возраст не щадит

Сильно постаревшая Валерия удивила уставшим внешним видом и глубокими морщинами: возраст не щадит

Там женщина показывает свой отдых, личную жизнь, мужа и семью. Недавно Валерия выложила новое фото, где она якобы пускает воздушный поцелуй на камеру. Поклонники были напуганы — если взглянуть на лицо певицы крупным планом, можно увидеть как сильно на ее лице отразился возраст — глубокие морщины она прячет под толстым слоем косметики и фильтрами.
"Шлю вам поцелуй, мои хорошие! Что - то забросила я Инстаграм в последнее время. Каюсь", — написала супруга Иосифа Пригожина в описании к своему селфи выходного дня.

https://www.instagram.com/p/CKq2yMgliXa/?igshid=n9jtvbvp5fvu

Видно, что Валерия сделала снимок в одном из кафе — на фоне панорамные окна, отражения больших комнатных цветов и столики, на которых есть табличка резерва.

Сама Валерия оделась в кремовую футболку, поверх которого надела джинсовый оверсайз-жакет.

Макияж Валерия решила не делать. Судя по ровному тону лица, она нанесла только тональный крем. От укладки ничего необычного ожидать не стоило — просто прямые волосы, которые небрежно уложены на плечи.

Вот что поклонники написали в комментариях:

Какие у Вас глазки красивые, мы Вас так ждали

Здоровья всей вашей семье!

то нормально — потерять себя на некоторое время. В книгах, в музыке, в искусстве...Позволь себе заблудиться.(с)

Только что увидела такую фразу)

Вы как всегда прекрасны

Напомним, недавно Валерия отдыхала со своим супругом за границей, где сильно повредила ногу.

Источник: 1 Минута

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