12.01.2018 17:05
Просмотров: 155
Синди Кроуфорд вспомнила молодость и вновь снялась в рекламе Pepsi (видео)
Модель Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе напитка Pepsi после того, как впервые это сделала в 1992 году.
Дебютный ролик помог в свое время Кроуфорд завоевать статус секс-символа своего времени. В новом видео манекенщица предстает в компании своего сына - 18-летнего Пресли.
В настоящее время в Сети опубликован тизер рекламного видео. Полную версию планирут показать во время Супербоула - финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.
Видео рекламы Pepsi с С.Кроуфорд 1992 года:
Загрузка...