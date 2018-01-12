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12.01.2018 17:05
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Синди Кроуфорд вспомнила молодость и вновь снялась в рекламе Pepsi (видео)

Модель Синди Кроуфорд вновь снялась в рекламе напитка Pepsi после того, как впервые это сделала в 1992 году.

Синди Кроуфорд вспомнила молодость и вновь снялась в рекламе Pepsi (видео)

Дебютный ролик помог в свое время Кроуфорд завоевать статус секс-символа своего времени. В новом видео манекенщица предстает в компании своего сына - 18-летнего Пресли.

В настоящее время в Сети опубликован тизер рекламного видео. Полную версию планирут показать во время Супербоула - финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США.

Видео рекламы Pepsi с С.Кроуфорд 1992 года:

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